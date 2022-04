Nunca es demasiado tarde para conocer a tu ‘verdadero yo’. El siguiente test visual es uno de los más buscados en redes sociales debido a su alta taza de efectividad. Todo lo que tienes que hacer en este reto viral es elegir uno de los cuatro búhos que hay en la imagen, pues solo así revelarás qué clase de persona eres en realidad. ¿Te atreves a probar suerte y descubrir nuevos rasgos sobre ti? Anímate y deja de perder más tiempo.

El siguiente desafío visual consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿cuál es el búho con el que te sientes más identificado? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer nuevos rasgos de tu personalidad, incluido el tipo de persona que eres.

Como ya es habitual, en Depor te mostramos un reto viral que revelará aspectos desconocidos sobre ti en un abrir y cerrar de ojos. No dejes escapar un solo detalle de este test psicológico que podría cambiar la percepción que tienes sobre ti mismo, así que hazlo con cuidado y siempre respondiendo con la verdad.

IMAGEN COMPLETA

Descubre qué clase de persona eres con solo elegir uno de los búhos de la imagen (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

BÚHO 1

Eres una persona que constantemente está escuchando su voz interior. Respetas a todos los que te rodean. Eres muy reflexivo, sensible e introspectivo. Siempre piensas dos veces las cosas antes de decirlas y no tomas ninguna decisión al azar. Prefieres la soledad antes que construir relaciones superficiales.

BÚHO 2

Eres una persona que se caracteriza por su buen humor. Eres auténtico y no le das trascendencia a lo que los demás opinen sobre ti. Consideras que ser feliz es algo muy particular y que cada uno encuentra lo que le hace bien en distintas cosas. Para ti, nada es más valioso que vivir de acuerdo a tus propios principios y valores. No soportas la falsedad ni a la gente que vive de las apariencias.

BÚHO 3

Eres una persona que destaca por su compresión. Eres consciente de que vivir una vida en armonía es mucho mejor que buscar el lujo en cosas banales. Eres muy positivo y te gusta rodearte con gente que piense igual a ti. Eres una fuente de inspiración para muchos. Tiendes a sobresalir por tu empatía y generosidad. Siempre estás bien predispuesto a ayudar a quien lo necesita sin esperar nada a cambio.

BÚHO 4

Eres una persona muy realista que tiene los pies sobre la tierra. Has vivido y aprendido muchas cosas a lo largo de tu vida y difícilmente te pueden engañar. Día a día buscas superarte a ti mismo. Consideras que el éxito es una consecuencia y no una meta. Pones el foco en el camino y sabes que si haces bien las cosas, en algún momento serás recompensado. Eres muy dedicado con todo lo que haces.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.

