Según lo que veas en este test visual, crecerás en cuanto a autoconocimiento porque te brindará aspectos que quizás sabías, como también aquellas que escapan de ti. La prueba de personalidad de hoy es respecto a tu dedo meñique y solo tienes que revisártelos para poder desnudar tu forma de ser. Descubrirnos como personas puede marcar la diferencia entre quienes quieren crecer y quienes prefieren mantenerse en su zona de confort.

La forma cómo se compone tu dedo meñique y el anular te revelará destaparán de tu personalidad que te sorprenderán. Un test visual sencillo y muy revelador para estos días del año.

¿Quieres conocer más sobre ti y cómo te miran los demás en este test viral? Según tu mano, elige la figura que representa a tu dedo meñique en este test viral. Los resultados que arroja han sorprendido bastante en Facebook y otras redes sociales.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Test visual psicológico: mira el tamaño de tu meñique y conoce qué te saca de sí en el viral. (Foto: Pinterest)

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

TIPO A

Las personalidades tipo A son un poco reservadas y tienden a ser cerradas e introvertidas. Si ese es tu caso, entonces no te abres fácilmente a otras personas, incluso a las personas más cercanas a ti, y especialmente a los extraños. Pareces independiente desde el exterior.

La deshonestidad te enfurece más que cualquier otra cosa y no lo puede ocultar ni el maquillaje ni la mascarilla. Eres una persona genuina y franca que se desvive por sus seres queridos y espera que ellos hagan lo mismo por ti a cambio. Después de todo, es justo. A pesar de esforzarte por tus amigos y familiares, los extraños pueden verte como alguien frío. Pueden confundir tu distancia con arrogancia o excentricidad, especialmente porque tiendes a tener poca paciencia con las cosas que te molestan. Pero también eres muy cálido una vez que te abres a alguien.

TIPO B

Si el meñique se extiende más allá de la línea superior de la articulación de su dedo anular, tiene un meñique largo y es tipo B. Los del tipo B son muy leales a sus amigos y también son personas muy sensibles.

Cuando tienes un nuevo novio o novia, se convierten en todo tu mundo. Siempre están en tus pensamientos y te esfuerzas por conectarte con ellos en el nivel más profundo posible. A pesar de esta devoción, desea presentar la apariencia de alguien que puede ser feliz solo, sin una pareja. Te abstienes de dar demasiado de ti mismo a los demás de inmediato, pero albergas sueños secretos de encontrar a tu verdadera alma gemela . Es probable que estudies psicología en la escuela porque te permite descubrir cómo trabaja la gente.

En la vida, te dedicas por completo a lo que te propongas: tu trabajo, tu educación, la familia o los amigos. Tu enfoque único te permite lograr cualquier cosa que te propongas. En general, tiene una naturaleza tranquila, no conflictiva, y mantiene la calma bajo presión.

TIPO C

Si la punta de tu dedo meñique no llega a la línea de la articulación superior del dedo anular, eres tipo C. Los del tipo C son personalidades optimistas y animadas a las que la negatividad no puede adherirse. Tiendes a perdonar y olvidar fácilmente , a veces hasta el punto de fallar, debido a tu incapacidad para aferrarte a la ira.

Su exceso de energía puede hacer que parezca egocéntrico y, a veces, exigente. Te cuesta ceder ante cualquier tipo de argumento, especialmente cuando estás convencido de que tienes razón. Al mismo tiempo, serás el primero en decir “lo siento” si las cosas van demasiado lejos. A pesar de presentar un exterior burbujeante al mundo, mantienes tus verdaderas emociones bien guardadas; sin embargo, la gente conoce tus valores sin dudarlo.

La familiaridad te reconforta y te da una sensación de seguridad, mientras albergas un profundo miedo a lo desconocido. Salir de tu zona de confort de vez en cuando te ayudará a crecer y convertirte en una mejor versión de ti mismo.