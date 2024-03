Me gustan los test visuales y, a estas alturas, seguro que ya lo sabes, pero lo digo una vez más porque en serio pienso que estas pruebas son espectaculares. No considero que sean una pérdida de tiempo, como he leído que las califican en las redes sociales. Te ayudan bastante. Por ejemplo, la de aquí me permitió conocer el tipo de persona que soy. Si tú quieres saber cómo eres, no dudes en participar en la misma. Ojo que solo debes elegir uno de los símbolos que aparecen en la imagen de abajo. Quédate con el que más te agrade. Solo ese permitirá que obtengas la información correcta sobre tu forma de ser. No intentes engañar porque al final el/la único(a) perjudicado(a) serás tú. La decisión es toda tuya.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay ocho símbolos en total. Está el corazón, la copa, la gota, la paloma, el reloj de arena, la mariposa, la pieza de un rompecabezas y la llave. ¿Cuál es el que más te gusta? Te lo pregunto porque ese es el único que debes seleccionar. También te recalco que ningún resultado que encontrarás aquí posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra varios símbolos. Escoge uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Corazón:

Si elegiste el corazón, tienes problemas para expresar tus verdaderos sentimientos. Para el sexo opuesto, eres una persona atractiva.

Copa:

Si escogiste la copa, destacas por tus ganas de alcanzar el éxito. Eres muy persistente. No sabes cómo afrontar una derrota.

Gota:

Si elegiste la gota, estás rodeado(a) de emociones negativas. Te encuentras molesto(a). Posees una psicosis depresiva. Te cuesta expresar tus verdaderos sentimientos y mantener una relación sentimental.

Ave:

Si escogiste el ave, prefieres enfrentar los problemas. Sueñas con tener una vida tranquila, donde triunfas en todo. Eres una persona libre.

Reloj de arena:

Si elegiste el reloj de arena, miras constantemente el pasado. Te cuesta concentrarte en el presente. Tu futuro no lo ves con buenos ojos.

Mariposa:

Si escogiste la mariposa, quieres lograr muchas cosas, pero esperas que todo lo bueno venga del cielo. No mueves ni un dedo.

Pieza de rompecabezas:

Si elegiste la pieza de rompecabezas, eres una persona que sueña con tener un hogar feliz y una pareja amorosa.

Llave:

Si escogiste la llave, eres una persona reservada. Jamás revelas tu verdadero yo. Ocultas bastantes secretos.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

5 test visuales que expondrán rápidamente cómo eres

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

Te recomiendo ver este video

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.