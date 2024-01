Hay oportunidades que no debes dejar pasar y esta es una de ellas. Participa en el test visual que motivó la nota y conócete a la perfección de una vez por todas. Tu momento llegó. Nada más tendrás que seleccionar uno de los instrumentos musicales que aparecen en la imagen de abajo.

Como en la prueba no se exige hacer algo difícil, se volvió la favorita de muchos usuarios. Probablemente también se convierta en tu preferida o tal vez no. Pero te recalco que tu elección debe estar basada en tus gustos. No escojas solo por cumplir.

Imagen del test visual

¿Qué podemos apreciar en la imagen del test visual? Pues cuatro instrumentos musicales: hay un violín, un saxofón, una flauta y un piano. El que más te agrade es el que debes seleccionar para leer los resultados de la prueba que, por cierto, no posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro instrumentos musicales. Debes escoger uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Violín:

Si seleccionaste el violín, eres una persona que destaca por su ternura. También por ser sensible, vulnerable, amable y comprensiva. Puedes llegar a hacer muchas cosas por los demás, olvidándote de ti por completo.

Saxofón:

Si escogiste el saxofón, eres una persona interesante y cambiante. Jamás revelarás todos tus secretos. La gente considera que es divertido comunicarse contigo.

Flauta:

Si seleccionaste la flauta, tienes alma de niño. Te sueles ver más joven de lo que realmente eres. A menudo te sientes decepcionado(a) de la juventud por su ingenuidad. Te encanta lo nuevo y lo interesante. Eres optimista.

Piano:

Si escogiste el piano, eres una persona muy emocional, pero con la edad has llegado a ocultar lo que sientes. Puedes tener un mal genio. Destacas por ser un buen líder.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

