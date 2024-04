Por situaciones que causan disgusto, millones de personas han demostrado su ira. Es verdad que algunos saben controlar esta emoción humana a la perfección, pero no siempre será de ese modo. Por suponer, mi persona se ha caracterizado por contar con una actitud tranquila; no obstante, en caso me sienta frustrado o me realicen actos que me desagraden, expulso mi enojo sin lugar a duda. En ese sentido, conocerás un nuevo test visual que te revelará cómo manejas tu irritación de una forma sumamente didáctica y sencilla. Un importante dato que no debería pasar por alto es que muchos usuarios quedaron conformes con los resultados que leyeron y concordaron que lo recomendarían. ¿Permitirás que la incertidumbre te gane? ¡Juega!

Imagen del test visual

Una ilusión óptica tienes ante tus ojos y oculta dos figuras que, prácticamente, lograste identificar rápidamente: el rostro de un hombre o un pingüino. Ahora, aquella silueta que miraste primero deberás tenerlo en mente porque se encargará de revelarte cómo manejas la ira. Antes de comenzar con esta actividad, sigue estas reglas:

Elige con tranquilidad. No existe un límite de tiempo.

Tienes un intento para realizar esta prueba.

No podrás cambiar de opción

TEST VISUAL | Solo tendrás que visualizar esta ilusión óptica. Esconde dos figuras. (Foto: Composición Pinterest / Depor)

Resultados del test visual

¿UN PINGÜINO FUE LO MIRASTE?

En caso ocurran hechos que jamás tuviste pensado o te causen desesperación, no logras controlar esta emoción. Te caracterizas por gritar y emplear los insultos en toda ocasión, demostrando un agresivo lenguaje corporal. La única forma que logres estabilizarte es expulsar esa ira de tu interior, pero después de ello, sentirás una gran culpa.

¿OBSERVASTE PRIMERO EL ROSTRO DE UN HOMBRE?

Pese a que también te enojas, sabes cómo manejar estas situaciones. Mantienes la calma en todo momento y te aíslas hasta que te tranquilices. Posterior a ello, expresas tus incomodidades sobre dicha situación y buscas las formas adecuadas para solucionar esos inconvenientes. Este tipo de actos permiten que promuevas un estilo de vida más saludable y mejores las relaciones personales.

