No dejes pasar esta oportunidad y anímate a pasar por este increíble test visual. Justo cuando los retos virales subieron como espuma en redes sociales, las pruebas de personalidad se han vuelto de los desafíos más requeridos en la actualidad. Te lo advertimos, el siguiente acertijo no es apto para cualquiera, así que más te vale estar preparado. ¿Te atreves a conocer más sobre ti? Las respuestas podrían sorprenderte.

El ojo puede identificar muchos detalles en una sola imagen. Existen personas que optan por hacer zoom y agrandar lo que ven con el fin de notar cosas que pocos ven. Sin embargo, para este reto necesitamos todo lo contrario porque solo vamos a tomar en cuenta lo que ves por primera vez. ¿Será una mujer o una anciana?

De acuerdo a tu elección, irás descubriendo nuevos aspectos y detalles que no conocías sobre ti mismo y que, seguramente, te dejarán boquiabierto. Lo único que tienes que hacer en este test psicológico es elegir una de las figuras que están en la siguiente ilustración. Dicho lo anterior, dinos qué figura llamó tu atención.

Descubre qué clase de persona eres según la figura que veas primero en la imagen (Foto: Facebook).

UNA MUJER SENTADA

Eres sensible y empático. Para ti, es algo muy necesario saber controlar tus sentimientos porque siempre te llevarán a sufrir cuando suceden las injusticias. Lo más importante en tu vida son la familia y los amigos, por eso los cuidas y les das el cariño que corresponde- También los defiendes de cualquier peligro con uñas y dientes. Eres de las personas que le agrada dar y recibir amor, y aunque a veces te rompan el corazón, siempre te levantas y te vuelves a enamorar.

UN ROSTRO DE ANCIANA

Eres una persona que destaca por ser creativo y siempre te encuentras en la constante búsqueda de nuevos aprendizajes. Tienes un gran positivismo ante las cosas porque no te dejas vencer. Siempre estás mirándole el lado bueno a todo lo que te pasa. Si te suceden cosas malas, lo primero que haces es buscar una solución para no quedarte estancado.

UNA CASCADA

No cabe duda que eres una persona muy serena. Tu paz interior es notoria en tus acciones diarias porque te adaptas a cualquier situación. No eres nada sedentario porque estar un mismo lugar te sofoca y abure. Cambias de lugar de manera frecuente. De espíritu libre, te fascina estar en contacto con la naturaleza y la serenidad, esto recarga la energía de tu cuerpo.

UNA MUJER EN LAS ROCAS

Eres inseguro y salir de tu zona de confort no está en tus planes. Buscas realizar cosas de manera perfecta y no te gustan los halagos cuando logras todo lo que te proponen. Sin embargo, te gusta que valoren el esfuerzo que haces cuando realizas tus cosas. No eres alguien que confíe de inmediato en los demás, pero cuando lo haces, esa persona debe de ser afortunada al saber que nunca le fallarás. Eres un gran amigo con las personas que se han ganado ese derecho.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

