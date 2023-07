No pierdas más tiempo. Es hora de que sepas lo que te falta para alcanzar la felicidad en el amor. Te cuento que existe un test visual capaz de brindarte esa información. Es el que motivó la creación de esta nota. No te arrepentirás de participar en el contenido porque es muy bueno, al igual que “el que te ayuda a saber más sobre tu personalidad, de acuerdo a la tetera que escojas” y “el que revela si tu inteligencia está por encima del promedio”.

Sé que puede ser muy difícil de creer, pero la verdad es que accederás a la información indicada al inicio del primer párrafo con solo escoger uno de los diamantes que aparecen en la imagen que me encargué de dejar más abajo. No tienes que hacer nada del otro mundo. ¡Aprovecha eso!

La imagen del test visual

Los diamantes que están en la imagen no son iguales. Tienen colores diferentes. Tu elección puede estar basada en tus gustos. No hay ningún problema con eso. Solo después no cambies tu decisión. Con respecto a los resultados del test visual, debo decir que estos no tienen validez científica; sin embargo, eso no quita el hecho de que son impactantes.

TEST VISUAL | Esta ilustración te muestra cuatro diamantes diferentes. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Diamante 1:

Si escogiste este diamante, lo que te falta para alcanzar la felicidad en el amor es madurez. Consideras que la persona que está a tu lado debe dejar sus metas para permanecer contigo y que solo tiene que complacerte.

Diamante 2:

Si elegiste este diamante, lo que te falta para alcanzar la felicidad en el amor es la compañía.

Diamante 3:

Si escogiste este diamante, lo que te falta para alcanzar la felicidad en el amor es manejar los celos.

Diamante 4:

Si elegiste este diamante, lo que te falta para alcanzar la felicidad en el amor es la disponibilidad emocional. Eso te obstaculiza. Has construido un muro alrededor de tu corazón.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Participa en otro test visual

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.