Tal y como nos ocurre a muchos con las cosas que vemos en Internet, cuando me dijeron que resuelva este test visual tuve muchas dudas en un principio, pero te aseguro que, como me pasó a mí, te va a dejar completamente sorprendido con la precisión de sus resultados. Lo único que deberás hacer es observar una imagen que te voy a mostrar a continuación, donde podrás ver que hay 3 figuras de mandalas completamente diferente. Debes elegir una de ellas para, posteriormente, proceder a leer los resultados que salgan acorde a tu elección. Eso sí, debes ser completamente honesto, pues de eso dependerá la exactitud en los resultados. Recuerda, no hay un límite de tiempo, solo elige la que más te guste.

Mira la imagen del test visual de hoy

Descubre si eres una persona realmente feliz según la mandala que elijas de la imagen (Foto: Internet)

Resultados del test visual de hoy

Figura #1

Si te ha agradado esta imagen, significa que eres una persona reservada, que busca mantener la calma la mayor parte del tiempo. No sueles mostrar tu felicidad frente a los demás, ya que eres muy discreto con tus emociones. Solo sonríes cuando estás con tus amigos más cercanos, lo que puede dar la impresión de que eres un poco amargado/a en la vida.

Figura #2

Eres una persona muy sensible y reprimida. Las actitudes y comportamientos de los demás pueden afectarte, pero no dejas que esa debilidad se vea. A veces, finges ser feliz para que tus seres queridos no se preocupen por ti. No te gusta causar problemas ni ser el centro de atención en ningún lugar.

Figura #3

Siempre tienes una sonrisa de oreja a oreja. Tu personalidad transmite mucha felicidad y eso es algo que a la mayoría de tus amigos les gusta. No permites que ningún problema afecte tu estado de ánimo. Para ti, la vida es pura alegría y nadie puede convertir tu mundo en blanco y negro.

