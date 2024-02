La discreción es una cualidad valiosa en la interacción social, implicando un comportamiento prudente y respetuoso frente a la información personal o sensible de los demás. ¿Alguna vez te has preguntado si tus actitudes se alinean con estos principios? A continuación, te presentamos un test visual que puede ayudarte a descubrir tu nivel de indiscreción. No obstante, te recuerdo que esta prueba solo tiene como finalidad entrenerte, por lo que no debes considerarla como un diagnóstico irrefutable. ¿Te interesa participar? Todo lo que tienes que hacer es observar cuidadosamente la imagen principal de la nota y responder qué fue lo primero que viste: el rostro de una mujer o una bandada de aves. ¡No dejes esta oportunidad para conocerte mejor!

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre si eres una persona indiscreta según lo primero que veas (Foto: GenialGuru).

Mira los resultados del test visual

Si viste una mujer...

Si lo primero que te llamó la atención fue el rostro de una mujer, esto significa que eres una persona observadora. Es probable que tengas una naturaleza comunicativa y sociable. A veces puedes expresarte con imprudencia o malicia, quizás incluso exagerando o mintiendo, lo cual puede alejar a algunas personas. Sin embargo, esta misma habilidad para la comunicación te hace apto para trabajos de ventas o enseñanza. En pocas palabras, eres una criatura social que disfruta de la compañía de otros más que de la soledad.

Si viste las aves...

Si lo primero que viste fueron varios pájaros, es posible que seas una persona reservada que prefiere mantener sus pensamientos para ti mismo. No eres muy dado a la conversación, pero cuando hablas, sueles expresar ideas inteligentes. Es probable que te sientas atraído por trabajos en las artes u otras ocupaciones que no demanden una gran cantidad de comunicación interpersonal.





Te recomiendo ver este video

Descubre cuál es tu verdadera manera de ser con esta prueba basada en la forma de tu frente.