Tienes todo el tiempo del mundo para sentarte y conocer qué tan inseguro eres. No hay un tiempo límite para el test visual de personalidad, la oportunidad es única y solo debes seguir un paso: quedarte con la primera figura que ves en la imagen. Es probable que la vida no te haya mostrado esa faceta tuya, pero hoy te la cuento. Solo dispondrás de dos opciones, así que piensa bien. No dudo que estás listo para afrontar el nuevo desafío.

Auto conocerte es parte fundamental en tu día a día, además te lleva a comprender detalles de tu personalidad que no siempre aprecias a diario. En el desafío de hoy podrás saber qué tan inseguro eres y cuánto puedes funcionar junto a tus parejas en la actualidad o a futuro.

Como es de costumbre, existen desafíos que sirven de apoyo para poder conocer detalles de tu personalidad. El reto de hoy consta en solo elegir una figura de la gráfica. Sí, el paso de la elección es totalmente fácil; sin embargo, el problema está cuando sabes el resultado, quizá no sea de tu agrado.





Elige una de las figuras de la imagen y descubre si eres inseguro. (Foto: MDZOL)





Respuestas del test visual

Fuego

Tiendes a sobresalir por tu gran poder de observación. Posees una memoria privilegiada y ningún detalle se te pasa por alto. No crees en las relaciones de pareja para siempre y eliges vivir amores cortos pero muy intensos. Los demás te ven como una persona en la que pueden depositar toda su confianza y guardas los secretos más profundos y oscuros de muchos.

Mujer

Eres muy inseguro. En tus relaciones amorosas te destacas por ser celoso. No soportas sentirte rechazado. Eres muy fiel y leal. Consideras que todos tienen una media naranja esperando ser hallada en algún lugar del mundo. Siempre cumples con tu palabra y jamás harías algo para dañar a otro de manera intencional.





¿Por qué son importantes los tests?

Detección temprana de problemas visuales : los test visuales permiten detectar problemas o trastornos visuales en etapas tempranas, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto es especialmente importante en niños, ya que los problemas visuales no tratados pueden afectar su desarrollo y rendimiento académico.

: los test visuales permiten detectar problemas o trastornos visuales en etapas tempranas, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto es especialmente importante en niños, ya que los problemas visuales no tratados pueden afectar su desarrollo y rendimiento académico. Evaluación de la salud visual : los test visuales ayudan a evaluar la salud general de los ojos y la calidad de la visión de una persona. Esto incluye la medición de la agudeza visual, la percepción de colores, la percepción de profundidad y otras habilidades visuales que son fundamentales para el funcionamiento diario.

: los test visuales ayudan a evaluar la salud general de los ojos y la calidad de la visión de una persona. Esto incluye la medición de la agudeza visual, la percepción de colores, la percepción de profundidad y otras habilidades visuales que son fundamentales para el funcionamiento diario. Personalización de correcciones visuales: los test visuales permiten determinar el tipo y grado de corrección visual necesaria, como anteojos o lentes de contacto, para mejorar la visión de una persona. Esto garantiza que las correcciones sean adecuadas y se ajusten a las necesidades visuales individuales.

En resumen, los test visuales son importantes porque permiten detectar problemas visuales, evaluar la salud visual, personalizar las correcciones visuales, mejorar la seguridad y el rendimiento en actividades visuales, contribuir a la investigación y avanzar en el conocimiento del sistema visual y evaluar habilidades cognitivas relacionadas con la percepción visual.





¿Cómo se originaron estos tests?

Los tests visuales, también conocidos como pruebas de agudeza visual, se originaron como una forma de evaluar la calidad y capacidad del sistema visual humano. Su desarrollo ha sido gradual a lo largo de la historia, con diferentes métodos y técnicas utilizados en diferentes períodos de tiempo.

Uno de los primeros registros de pruebas visuales se encuentra en la antigua Grecia, donde los médicos utilizaban métodos rudimentarios para evaluar la visión de sus pacientes. Estos métodos incluían el uso de símbolos y letras para evaluar la capacidad de lectura y reconocimiento visual.





