Aunque no parezca espectacular, este test visual sorprendió a miles de usuarios con las respuestas que ofrece al finalizar. No dejes pasar esta oportunidad y participa en esta prueba psicológica cuanto antes. ¿Estás preparado para lo que se viene? Todo lo que tienes que hacer en este reto viral es mirar la imagen y decirnos cuál no es una familia para ti. De acuerdo a tu decisión, este desafío revelará un poco más sobre tu persona, además de invitarte a reflexionar sobre tu forma de ser en la actualidad.

Compartido por la web de ‘GenialGuru’, este test visual presenta tres tipos de familia, cada una con sus propias características. No obstante, según lo planteado al inicio de este reto viral, hay una familia que no es real y tu objetivo es encontrarla con la poca información que te damos.

En la primera silueta verás a un hombre y a una mujer que sostiene a un niño de la mano, mientras que en la otras este detalle va cambiando. Dicho esto, te pedimos dejar tus prejuicios a un lado y responder esta prueba que te abrirá los ojos en cuanto al concepto de familia que tienes.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Test visual - Dinos cuál no es una familia y aprende un poco más sobre ti en la imagen (Foto: GenialGuru).

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

Si elegiste la familia #1

Si tu respuesta es la N°1, probablemente no seas una persona muy orientada a la vida familiar, al menos no en el sentido tradicional. Tratas a tus amigos como a tu familia real, y ayudarlos te hace feliz. Siempre te esfuerzas por traer algo bueno a la vida de todos. Tal vez creciste sin una figura paterna fuerte, por lo que siempre haces tu mejor esfuerzo por estar allí para las personas que te necesitan, al igual que tu madre.

Esta familia podría no ser la más feliz, pero aún así son una verdadera. La madre, obviamente, se preocupa por su hijo, sosteniéndolo de la mano y protegiéndolo del padre indiferente. No quieres que otros crezcan como tú, y es por eso que escogiste a esta unión como la falsa.

Si elegiste la familia #2

Si tu respuesta es la N°2, estás fuertemente orientado a la familia, no hay nada más importante para ti que eso. Crees en construir relaciones estables y duraderas basadas en la confianza y el compromiso. Primero pones las necesidades de tus seres cercanos, a veces incluso ignorando las tuyas si eso significa que puedes hacer felices a los demás.

Probablemente habrás notado que las personas de la imagen no parecen una familia en realidad. Los adultos no le están prestando atención al niño y él tampoco intenta sujetar sus manos. También podrían ser un grupo de extraños caminando juntos. Al ser una verdadera persona de familia, pudiste detectar a la falsa de inmediato.

Si elegiste la familia #3

Si tu respuesta es la N°3, probablemente provengas de una familia disfuncional. Debido a tu infancia traumática, tienes dificultades para confiar en otras personas. Estás ansioso y cuando se trata de interactuar con otras personas tienes dificultades, lo que puede ser un desafío para ti. Constantemente estás preocupado por el futuro, y tiendes a pensar demasiado.

Las personas en la imagen se ven como una familia amorosa y feliz. Ellos son una unión real. Los padres casi se abrazan mientras caminan y el padre sostiene la mano del niño. Crecer en un hogar disfuncional formó tus puntos de vista de cierta manera y te hace sospechar de relaciones saludables. No crees que algo así pueda existir realmente, y es por eso que elegiste a esta familia como la falsa.

¿Te gustó el test visual de hoy? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber sobre de ti y de tu forma de ser o pensar. En caso de no ser así, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales, entre desafíos y retos, que serán de tu agrado. Sigue el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.





