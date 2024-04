Hace unos días, me enteré que muchas personas se sumaron a este test visual y quedaron maravilladas. Eso me motivó a participar en la prueba y ahora puedo decir que es estupenda. Me conozco mejor a raíz de la decisión que tomé. Si tú quieres averiguar cómo eres en realidad, te cuento que accederás a esa información siempre y cuando te animes a escoger una de las plumas que aparecen en la imagen de abajo. No es algo complicado de realizar. Simplemente, elige la que más te guste y listo. No se te ocurra seleccionar una al azar porque perderás tu tiempo. Por algo te estoy diciendo la manera correcta en la que debes actuar. Todo depende de ti.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual se puede apreciar seis plumas, las cuales se diferencian por su color. Tal vez sea difícil para ti quedarte solo con una, pero es algo que sí o sí tienes que hacer. Podrás leer los resultados de la prueba una vez que hayas tomado una decisión. Ojo que estos no poseen validez científica como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes plumas. Elige una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Pluma 1:

Si escogiste esta pluma, eres una persona reflexiva. Cuando no cumples con una meta que te trazaste, tiendes a sentirte decepcionado(a) de ti mismo(a).

Pluma 2:

Si elegiste esta pluma, te encanta aprender cosas. Eres una persona que cambia constantemente.

Pluma 3:

Si escogiste esta pluma, te exiges bastante. Eres una persona que no tiene mucho freno ni explosividad.

Pluma 4:

Si elegiste esta pluma, tratas de evitar desacuerdos. Eres una persona tranquila. Siempre estás rodeado(a) de amigos.

Pluma 5:

Si escogiste esta pluma, puedes llegar a tener una idea nueva e interesante en situaciones que parecen perdidas. Posees una mente creativa.

Pluma 6:

Si elegiste esta pluma, odias depender de alguien. Realmente eres independiente. Si bien te gusta estar con amigos, en ocasiones te alejas de ellos.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.