Si participas correctamente en un test visual, no vas a perder tu tiempo. Solo recibirás información muy importante. En la prueba de esta nota de Depor tú tienes que decir qué captaste primero en la imagen para que conozcas, de una vez por todas, si eres alguien transparente o no.

La sinceridad juega un papel muy importante aquí. Mentir no te ayudará. Ten en cuenta que nada más hay dos opciones en la ilustración: el fuego y las manos. Cada alternativa posee un significado diferente que podrás leer más abajo luego de haber dado tu respuesta. Antes no. ¡No hagas trampa!

¿Los resultados del test visual son sorprendentes? Por supuesto que sí. El único detalle es que no poseen validez científica. Si eso no es ningún problema para ti, ¡adelante! Por otro lado, recuerda que en la página web de Depor siempre encontrarás pruebas para que te conozcas mejor. Precisamente, una es capaz de revelar si eres una persona narcisista.

Imagen del test viral que revelará si eres alguien transparente

Esta imagen, que posee un fondo de color negro, te muestra dos dibujos: el de un fuego y el de unas manos. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Fuego:

Si viste primero el fuego, posees un gran poder de observación y una memoria privilegiada. Te encanta experimentar cosas nuevas. Das buenos consejos. Te caracterizas por tu honestidad. Eres transparente. No sabes cómo ocultar lo que sientes. Eliges tener relaciones amorosas cortas, pero intensas. No crees en la monogamia. Te alejas de la gente hipócrita porque no la toleras.

Manos:

Si viste primero las manos, siempre buscas nuevas aventuras. Consideras que todos tienen una media naranja esperando ser hallada. Te encanta estar en pareja. Eres muy fiel. La zona de confort no es lo tuyo. Te vas de los lugares donde no puedes crecer. Vives como si no existiera un mañana.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

