Para tener éxito en la vida, es necesario evitar o dejar algunos hábitos que retrasarían nuestro progreso. Quizás tú tengas muchos sueños en mente, pero sientes que no estás avanzando. Por esa razón, quiero enseñarte un nuevo test visual que te dirá qué acciones deberás esquivar en estos momentos. El desarrollo de este juego es demasiado simple y lo más importante es que te mantendrá concentrado durante tu participación. Observarás un total de tres espejos. Tú tendrás que elegir una de las alternativas y accederás a ese mensaje. Ten en cuenta que no hay una elección correcta o incorrecta, pues tu intuición se encargará de revelarte esa verdad que necesitas saber. ¿Estás preparado para autodescubrirte? Entonces, no pierdas tiempo y, sobre todo, realiza la actividad mental con sinceridad.

Elige un espejo de la imagen

Test visual | Eligiendo un espejo, conocerás qué debes evitar en tu vida. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Conoce los resultados del test visual

¿ELEGISTE EL ESPEJO 1?

Aunque no te des cuenta, te estás rodeando de personas que te restan energía o no apoyan cada paso que das cuando decides ir por tus objetivos. Eso te está limitando tu crecimiento personal. Te aconsejo que evites ese tipo de gente y te unas con individuos que te motiven a seguir adelante.

¿ELEGISTE EL ESPEJO 2?

De decidirte por esta segunda opción, te revela que te comparas a menudo con otras personas y eso está dañando tu autoestima y felicidad. No tienes que conseguir los mismos logros que otros, pues tú estás yendo a tu ritmo. Por el contrario, celebra cada paso que des.

¿ELEGISTE EL ESPEJO 3?

No te acostumbres en tu zona de confort. Es verdad que te sientes seguro, pero no te permite visualizar más allá y es probable que pierdas oportunidades únicas que te harán feliz. No temas al cambio y trata de probar nuevos desafíos que te incentiven a evolucionar.

RECUERDA: La presente prueba está diseñada para entretenerte y brindarte un autoconocimiento personal. No considerarlo como una evaluación psicológica ni sustituir el asesoramiento de un profesional de esta materia.

¿Por qué es importante desarrollar un reto visual?

Es de suma importancia porque incrementará el nivel de observación y estimulará el razonamiento, pues la mayoría de estos juegos presentan un nivel alto de dificultad que pocas personas logran resolverlos.

