Todos somos especiales. Eso es verdad, pero ¿no te gustaría saber por qué exactamente tú eres así? Con el test visual que te presento aquí puedes averiguarlo en un dos por tres. La prueba no deja de ser compartida en las redes sociales por esa razón. No miento cuando te digo que es excelente, al igual que la que “revela qué tipo de persona eres” y la que “expone tus virtudes y defectos”.

En la imagen que he colocado más abajo hay varias hadas. Te pido que por favor escojas una. Tu decisión puede estar basada en tu gusto. Solo ten en cuenta que una vez que selecciones a alguna, no hay marcha atrás. Sí, está prohibido cambiar la respuesta. ¡Guerra avisada no mata gente!

La imagen del test visual

¿Cuántas hadas hay en total? Cuatro. Cada una posee un color y un significado diferente, así que piensa bien. No tienes que elegir rápidamente. Por otro lado, te informo que este test visual es un verdadero éxito en las redes sociales a pesar de no poseer validez científica. Si pensabas que sí, ya conoces la verdad.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra varias hadas. Debes elegir una. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Hada 1:

Si escogiste esta hada, eres especial por tener un gran corazón, aunque aparentas ser muy duro(a) y racional. Tu bondad es tu mayor fuerza.

Hada 2:

Si elegiste esta hada, eres especial porque te encanta sumergirte en la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad. Siempre tienes la capacidad de elegir la solución perfecta para ti.

Hada 3:

Si escogiste esta hada, eres especial porque destacas por tu altruismo. Pones en primer lugar el bienestar de los demás.

Hada 4:

Si elegiste esta hada, eres especial por ser valiente y decidido(a). Siempre estás dispuesto(a) a vivir nuevas experiencias.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

