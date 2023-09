Debo aceptar que he quedado muy sorprendido por la información que he obtenido luego de participar en este test visual. Esa misma experiencia la puedes vivir tú. ¡En serio! Participa en la prueba que te traigo ahora y podrás conocer cómo eres realmente. No te arrepentirás. Te lo puedo asegurar. ¡Este es el día que has estado esperando!

Para acceder a los resultados del test visual, que es igual de bueno que el que “revela la situación de tu estado mental” y el que “expone si tu personalidad es optimista o pesimista”, debes observar la imagen que he colocado abajo. Lo digo porque es fundamental que elijas el tipo de cielo que más te gusta. Recuerda ser sincero(a) a la hora de dar tu respuesta. La mentira no te ayudará.

Imagen del test visual

Hay varios cielos en la imagen. Míralos con mucha atención y luego escoge tu favorito. No tienes que tomar una decisión en cuestión de segundos. Quítate esa idea de la cabeza. Tampoco pienses que este test visual posee validez científica porque no es así.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra varios cielos. Debes escoger el que más te gusta. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Cielo 1:

Si este es el cielo que más te gusta, siempre apoyas a los demás porque crees en el poder de la cooperación. Tienes grandes habilidades de liderazgo. Inspiras al resto.

Cielo 2:

Si este es el cielo que más te gusta, disfrutas el arte y en general las cosas sencillas de la vida. Eres una persona generosa, amigable, justa y amable. Tienes una sensibilidad muy desarrollada.

Cielo 3:

Si este es el cielo que más te gusta, te caracterizas por tu autenticidad y capacidad de creación. Tienes el don de usar las palabras a tu favor. Sabes cómo convencer a la gente de algo. Expresas tus ideas con claridad.

Cielo 4:

Si este es el cielo que más te gusta, te encanta tener conocimiento sobre muchas cosas. Eres una persona observadora y analítica. Tu intuición está bien desarrollada.

Cielo 5:

Si este es el cielo que más te gusta, te gusta viajar, conocer nuevos lugares y nuevas personas. Amas la libertad. Consideras que el verdadero conocimiento se adquiere a través de las experiencias. Tienes una mente muy activa.

Cielo 6:

Si este es el cielo que más te gusta, posees metas claras. Inspiras a los demás. Eres una persona trabajadora, comprometida, independiente y organizada. Tienes la capacidad de liderazgo.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Ahora súmate a otro test visual

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.