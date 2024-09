Conocer tu estado de ánimo nunca ha sido tan fácil con este nuevo test visual que te presentaré. En esta oportunidad, no seleccionarás una opción mostrada en el gráfico, por el contrario, tu intuición o punto de vista te ayudarán a desarrollar esta actividad. En la imagen hay tres personas que muestran una apariencia de preocupados, pero solo uno realmente lo está. ¿Tú podrás identificarlo rápidamente? No te apresuraré porque no hay límite de tiempo, sin embargo, deberás analizar una de las alternativas y quedarte con aquella que consideras correcta. De esa forma, sabrás cómo estás emocionalmente en menos de lo que imaginas. Recuerda, si quieres acceder a la verdad, tendrás que ser sincero en tus decisiones. ¡Te aseguro que será muy entretenido!

Escoge una alternativa de la imagen

Test visual: Elige qué persona parece más preocupada para saber tu estado de ánimo. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Conoce los resultados del test visual

¿ELEGISTE LA PERSONA 1?

Te encuentras lleno de euforia. Todo te parece fascinante y emocionante. Sientes que nadie te puede ganar, quieres celebrar y compartir tu alegría con los que más quieres. Esa energía que posees es muy contagiosa y provoca que las demás personas estén de buen humor.

¿ELEGISTE LA PERSONA 2?

Te sientes motivado a hacer cosas nuevas, enfrentar cualquier desafío con determinación y lograr lo que te has propuesto. Eso se debe a que estás cumpliendo paso a paso lo que has soñado. Además, posees una mentalidad ganadora, pese a las dificultades que se presentan.

¿ELEGISTE LA PERSONA 3?

En estos momentos, tu estado de ánimo se encuentra ansioso. En la mayoría de tus días te sientes inquieto como si algo te estuviera asustando. Eso se debe a que te preocupas demasiado. Piensas mucho y no hallas la tranquilidad. Toma un respiro y recuerda que las malas cosas pasarán.

RECUERDA: La presente prueba está diseñada para entretenerte y brindarte un autoconocimiento personal. No considerarlo como una evaluación psicológica ni sustituir el asesoramiento de un profesional de esta materia.

