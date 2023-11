Nunca antes un test visual fue tan revelador como el que vamos a desarrollar en este oportunidad. En esta prueba podrás conocer algo que, seguramente, has intentado saber desde hace mucho tiempo. Pues aquí lograrás conocer qué impresión causas a los demás, sobre todo por las personas que te rodean o que tu consideras más cercanos. ¿Te interesa? Pues si tu respuesta fue afirmativa, te invitamos a seguir leyendo y resolver esta prueba.

Lo único que debes hacer para acceder a la gran variedad de resultados es algo muy simple. Tienes que elegir un árbol de los que mostramos en la gráfica. Esta decisión estará basada en tus gustos y preferencias, pues será también tu personalidad la que entra a tallar en ese preciso momento.

Observa la ilustración y elige un árbol

Es realmente sencillo obtener la solución, pues una simple elección bastará. Pero aunque no lo creas, esta decisión está cargada de mucha información sobre tu persona. Cuando ya tengas una respuesta en tu mente, te aconsejo que no cambies de decisión pues los resultados que consigas no serán precisos.

Tienes que solamente escoger una de las tantas opciones que te mostramos y lograrás conocer los resultados del test visual.| Foto: genial.guru

Conoce más sobre ti en este test visual

Árbol 1 (hojas naranjas): si tu elección ha sido el árbol número 1, quiere decir que eres una persona que tiene una personalidad imponente, y que eres capaz de llegar a impresionar a los demás con apenas una pequeña acción. Transmites buenas vibraciones a otros, algo que no todas las personas logran, por lo que eres una persona muy especial.

Árbol 2 (blanco): si esta ha sido tu elección quiere decir que te centras mucho en las primeras impresiones que tienes de las personas, y no te gusta tener una gran cercanía con las personas que estás comenzando a conocer. Antes de poder dar un paso definitivo para que sean parte de tu círculo, para ti es imprescindible que te muestren que son de confianza. Una vez que lo hacen, es el momento de dar inicio a algún tipo de relación.

Árbol 3 (hojas amarillas): si tu árbol preferido de la imagen es el que tiene las hojas amarillas y aparece con el número 3, siempre tratas de relacionarte con personas que estén en tu misma sintonía, es decir, cuya personalidad sea muy parecida a la tuya. Además, odias la hipocresía y las mentiras, y lo haces notar con tus propios gestos.

Árbol 4 (hojas verdes): si te ha gustado el árbol número 4, quiere decir que eres una persona muy amigable, a la que le encanta conocer gente nueva y que, además, tratas de mantener el bienestar y el buen rollo en tus círculos de amigos. Sin embargo, cuando te encuentras con una persona que no es de tu agrado, no tendrás problemas en hacerlo saber.

Árbol 5 (hojas verdes y flores rojas): en el caso de que te hayas decantado por el árbol número 5, con hojas verdes y flores rojas, eres una persona que transmite alegría, paz y tranquilidad a quienes te rodean, unas virtudes que te caracterizan. Además, eres una persona en la que se puede confiar.

Árbol 6 (hojas rosas): si has elegido el árbol número 6, eres una persona versátil y muy cambiante, por lo que es difícil encontrarte el punto y todo depende del humor con el que te encuentres en cada momento. Sin embargo, por norma general eres una persona muy transparente con los demás y con tus sentimientos.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

¿Qué tipos de test psicológicos hay?

De acuerdo con el portal Psicología Online existen los siguientes:

Test psicométricos

Test de inteligencia

Test de rendimiento

Test de aptitud

Test de personalidad

Test neuropsicológicos

Test psicopatológicos

Te dejo un nuevo test visual para ti