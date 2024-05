¿Sientes que algo te falta? ¿Te encuentras en una encrucijada y no sabes qué camino tomar? A veces, las respuestas a nuestras preguntas más importantes se encuentran en nuestro interior, esperando a ser descubiertas. Este test visual te propone un viaje de autodescubrimiento a través de nueve patrones de energía representados en obras de arte. Prepárate para sorprenderte con la sabiduría que reside en tu interior. A medida que explores las opciones y conectes con la que más te resuene, descubrirás aspectos ocultos de tus prioridades y necesidades actuales. Es un momento para conectar contigo mismo/a y comprender mejor tu camino a seguir. ¿Estás listo/a para embarcarte en esta aventura de introspección? Descubre la verdad que tu ser interior te quiere revelar.

¿Cómo participar?

Observa atentamente los siguientes patrones de energía durante unos segundos.

No analices demasiado los patrones, simplemente deja que tu intuición te guíe.

Elige el patrón de energía que más te llame la atención, aquel que sientas que vibra en sintonía contigo.

Baja hasta la sección de resultados y descubre qué significa tu elección.

Imagen del test visual

Embárcate en un fascinante viaje de autodescubrimiento y revela qué prioridades ocupan tu mente y corazón en este instante seleccionando el patrón de energía que más te resuene.

TEST VISUAL | Observa atentamente las opciones y selecciona el patrón que más te atraiga y te haga sentir identificado. Tu elección te revelará aspectos de tu estado actual, las prioridades que ocupan tu mente en este momento y te brindará información valiosa sobre ti mismo. | wmwtl

Resultados del test visual

1. Himalaya

Si eliges Himalaya, tu subconsciente te dice que estás listo para celebrar tu vida. El hombre es el conductor de lo divino en la Tierra, donde la Tierra y el Cielo se encuentran. La alegría de la vida proviene de mantener la conexión Cuerpo-Alma-Espíritu. Sin esta conexión, los colores del mundo se desvanecen. ¡Recuerda tu naturaleza divina! ¡Estás en el camino correcto! Cuando te conectas con tu fuente divina y sigues el camino del corazón, todo es posible, cualquier altura es accesible.

2. Abundancia

Es momento de decir adiós a las actitudes y miedos que te frenan en el camino hacia la abundancia, prosperidad, alegría, salud y Amor. Cuantas menos piedras haya en el camino, más lleno estará el Río de la Abundancia. ¡Acepta y muestra tu abundancia! ¡Lo que compartes se multiplica!

3. Cuatro Elementos / Quinto Elemento

Es un momento increíble para explorarte y descubrir tus habilidades. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué cualidades tienes? Pruébate con nuevas características. A través de estas “pruebas” en creatividad e interacción, descubrirás nuevas facetas de ti mismo. La vida es un mosaico asombroso. Todo lo que hay dentro de ti se refleja en los eventos y personas que te rodean. Estad atentos, sigue las señales que el universo te trae.

4. Infinito femenino

Restaurar la conexión con tu naturaleza ocurre en la naturaleza. Camina más, anda descalzo, acuéstate en el suelo, huele las flores, nada en estanques naturales, abraza los árboles. Elige cualquier expresión creativa que te traiga alegría (bailar, cantar, dibujar, cocinar). ¡Enamórate de ti mismo! ¡Hazte feliz! Regálate lo que llevas tiempo deseando. Ama tu cuerpo, cuídalo y dale calidez. Deja de pelear. Disfruta. Y observa los cambios.

5. Vuelo

Si elegiste esta imagen, tienes el deseo de explorar cosas nuevas, expandirte y dominar nuevos límites: físicos, territoriales y emocionales. Quizás ahora tengas ganas de viajar y descubrir. Sabes intuitivamente lo que quieres y hacia dónde te diriges. ¡Confía en ti mismo! ¡Escucha a tu corazón! Sigue tu llamado interior y no te extraviarás. Solamente tú conoces todas las respuestas.

6. Yoni y Lingam

Si elegiste esta imagen, estás buscando pareja o quieres armonizar tu relación. Ahora es importante que encuentres el equilibrio entre lo femenino y lo masculino dentro de ti y le des un lugar en tu vida. ¡Explora tus cualidades femeninas y masculinas! ¡No temas, nuevas experiencias, nuevas relaciones! Conéctate con tu sensibilidad, sensualidad, sexualidad, orgasmicidad.

7. Fertilidad

La imagen bendice el embarazo. Puedes tener no solo un niño, sino también una idea, un libro, una obra de arte, cualquier creación que luego nacerá. ¡Continúa!

8. Transformación

Ahora se están produciendo cambios profundos en tu vida a nivel de espíritu, alma y cuerpo. Te liberas de viejas actitudes y entras en algo nuevo y desconocido. No temas desprenderte de lo que se ha vuelto obsoleto. Acepta lo nuevo con gratitud. No retengas lo que no es tuyo, déjalo ir. Conserva solo lo que es valioso para ti.

9. Varita mágica

Conéctate con tu hombre interior. Ha llegado el momento de traducir planes al mundo material, de “estar con los pies en la Tierra” con confianza. Es hora de conocerte a nivel espiritual. Confía en tu fuerza interior. Tu hombre interior sabe exactamente lo que quiere.

Recuerda que este test es solo una herramienta para la autorreflexión. No define tus prioridades ni tus posibilidades de alcanzarlas. Lo importante es que seas consciente de lo que te motiva en este momento y que trabajes por crear una vida que te haga sentir pleno y realizado.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

Otros test visuales para ti