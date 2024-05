Cada vez que se celebra una fecha especial que está relacionada a mi madre, no debe faltar los ramos de flores. Mi progenitora siente una gran atracción por este obsequio, especialmente cuando le entrego tulipanes o girasoles, ya que sus texturas son hermosas. Dejando de lado el relato, te precisaré que un test visual, diseñado con el objeto en mención, se encargará de entretenerte en estos momentos, pero no sería lo único porque está dispuesto a indicarte qué perciben las personas al conocerte o entablar una comunicación contigo. ¿Aceptas este juego mental? No te precipites al desarrollarla, pues tómate el tiempo que necesites, sin embargo, un punto importante a mencionarte es que no podrás cambiar de opción ni tener un segundo intento.

Imagen del test visual

Como habrás notado en estos momentos, son tres ramos de flores que están presentes en este gráfico. Cada uno cuenta con un oculto mensaje, pero tu misión será elegir el que más te agrade visualmente. De esa forma, sabrás qué perciben los demás cuando interactúan contigo.

TEST VISUAL | Solo tendrás que seleccionar uno de estos ramos. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Resultados del test visual

RAMO DE FLORES 1

La mayoría considera que eres bastante seguro de ti mismo, pero eso sería incorrecto. Te falta confianza en tus capacidades y no aceptas las recomendaciones para mejorar este inconveniente. Pese a ello, te aprecian por tus buenas acciones.

RAMO DE FLORES 2

Brindas esa impresión de tranquilidad y sencillez al momento de interactuar con otras personas. Una cantidad de considerable de hombres o mujeres sienten seguridad contigo y confían sus más grandes secretos en ti.

RAMO DE FLORES 3

Todos creen que sueles ser arrogante; sin embargo, sería una mala apreciación. Es verdad que eres orgulloso por todo lo que has conseguido y no estás dispuesto a estar cerca de gente convenida.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

