Habitualmente, mis padres me indican que poseo un carácter sumamente fuerte, pero, en lo particular, me considero un ser noble y comprensible. Esta interrogante no salía de mi cabeza y decidí ponerle un fin. Fue así que me topé con este nuevo test visual de Depor que me quitó las incertidumbres de una forma rápida y totalmente entretenida. Los resultados que alcancé de mi elección fueron suficientes para entender un poco más de mi personalidad y no dudé en enseñártelo hoy por la simple razón de que obtengas la misma experiencia. ¿Te animas? En caso hayas aceptado a desarrollarlo, las instrucciones podrás conocerlas en el siguiente párrafo. ¡Síguelas al pie de la letra con la finalidad de que tengas un momento divertido!

Un total de dos cartas visualizarás en la imagen de esta prueba mental. Pese a que cuentan con características similares, cada una posee un mensaje importante respecto al carácter del ser humano. Trata de seleccionar una con tranquilidad porque no existe un límite de tiempo, pero eso sí, hay un par de reglas que deberás cumplirlas y son las siguientes:

Contarás con un solo intento para realizar esta prueba.

No es posible cambiar de opción.

Resultados del test visual

¿ELEGISTE LA CARTA 1?

Rencoroso, organizado y productivo: pese a tener una alta efectividad en la solución y organización de tus quehaceres o trabajos, te cuesta perdonar cuando una persona te falla. Sueles ser orgulloso y no permites que el otro individuo te expliqué por qué cometió un error. De esa forma, surge ese odio que solo te dañaría tu interior.

¿TE DECIDISTE POR LA CARTA 2?

Tranquilo, poca motivación y cariñoso son las palabras que definen tu carácter. Pese a ser un individuo que no le agrade los problemas y muestre su afecto sin temor alguno, no cuentas con esa iniciativa de cumplir algún objetivo o meta. Te conformas con lo que tienes actualmente y eso no te permitirá marcar un hito en tu familia. ¡Cambia esa mentalidad!

