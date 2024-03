En los últimos años, es común escuchar la palabra “karma”. Es probable que tengas el conocimiento sobre ese vocablo, pero en caso no saberlo, te comento que consiste en la ley universal denominada “causa y efecto”, donde tus acciones, pensamientos y palabras darán inicio a graves consecuencias en tu actualidad y en el futuro. Con esta definición, siento que he “pagado” por hechos inmaduros que realicé y provocaron tristezas en otras personas; sin embargo, aprendí la lección de ello. Bajo esta línea, ¿estás interesado en conocer si aún no has saldado cuentas? Entonces, te mostraré un nuevo test visual creado por Depor que, en menos de un minuto, te brindará la información que necesitas. Es más, las instrucciones de cómo desarrollar la prueba te las revelaré en los párrafos siguientes.

Imagen del test visual

En el ejercicio mental de hoy, apreciarás una imagen que contiene cuatro estrellas con diferentes destellos. Cada una cuenta con un número en específico y posee una valiosa información sobre el tema que se está tratando. Recuerda, analiza detenidamente este test visual porque solo tendrás una posibilidad de elegir. ¿Listo?

TEST VISUAL | Analiza cada estrella. No te apresures con tu elección. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Resultados del test visual

ESTRELLA 1

En una vida anterior, no brindaste lealtad a aquellas mujeres u hombres que confiaban plenamente en tus palabras. Producto de ello, actualmente serás víctima de engaños en reiteradas ocasiones por las personas que más considerabas. De esta forma, te alejarás de una gran cantidad de “amigos”, pero esto te dará experiencia para saber con quién relacionarte.

ESTRELLA 2

En tiempos anteriores, fuiste alguien que causó daño a otras personas, generando un desequilibrio emocional en ellas. Por esta razón, padecerás de relacionas tóxicas y no sabrás cómo mejorarlas, pese a los intentos que realizas. Eso sí, te dejará una gran enseñanza de reconocer las alertas para evitar futuras decepciones.

ESTRELLA 3

Solías ser arrogante en tiempos anteriores, pues te creías superior a los demás y menospreciabas los esfuerzos que brindaban. Desafortunadamente, sufrirás lo mismo al momento de relacionarte con otros individuos y harás cosas inimaginables con tal de conseguir su aceptación. Esto causará que tu autoestima no logre la estabilidad.

ESTRELLA 4

La mentira era una parte predominante en tu persona en épocas antiguas. Ahora, las decisiones que tomarás te pondrán en riesgo y experimentarás situaciones difíciles. Producto de ello, sufrirás un bajón anímico y creerás que habitualmente estás relacionado al error. Esto se puede mejorar si tienes la iniciativa.

¿Te animas a desarrollar estos 5 test visuales?

¿Te fascinó resolver este test visual porque conociste un poco más sobre tu personalidad? Estas pruebas son muy interesantes y entretenidas durante los tiempos libres. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si te interesa participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

