Cuando me encontré frente al test visual que proponía elegir una fase del eclipse y revelar qué camino no tomé en la vida, no pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Qué revelaría esta simple elección sobre mí misma? ¿Qué sendero había dejado atrás sin siquiera darme cuenta? Con cada opción ante mis ojos, me sumergí en un mar de reflexiones sobre las decisiones pasadas y el curso de mi vida hasta ahora. No era solo una prueba de personalidad, era un viaje introspectivo. La tentación de simplemente elegir una fase y seguir adelante era fuerte, pero opté por dedicar un momento a cada una, permitiendo que mi mente se sumergiera en las posibilidades que representaban. Al final del test, me sentí más consciente de mí misma y de los caminos que he tomado, así como de aquellos que aún quedan por explorar. Te invito a ti también a participar en este viaje de autoconocimiento y descubrimiento personal. ¿Cuál elegirás y qué revelará sobre tu propio camino?

Mira la imagen del test visual

TEST VISUAL | ¿Nunca te preguntaste qué otro camino podrías haber tomado en la vida? Escoge una fase de este eclipse y juega a imaginarlo.

Conoce los resultados del test visual

Fase 1:

El sendero que recorres en tu vida parece nítido y definido. Sin embargo, en lo más profundo, sabes que una decisión diferente en un momento crucial podría haberte llevado por un camino completamente distinto, quizás hacia algo relacionado con un pasatiempo que dejaste atrás. Te has cuestionado más de una vez qué habría pasado si te hubieras dedicado al arte. Aunque tu vida sería diferente, lo que haces ahora habría encontrado su camino hacia ti de todas formas.

Fase 2:

Si hubieras elegido diferente, hoy estarías viviendo en un lugar totalmente distinto. Tal vez rodeado de montañas o junto al mar, pero lejos, inmerso en la naturaleza. Aunque tienes muchas razones para estar donde estás ahora, la idea de ese escenario fantasioso aún ronda tu mente.

Fase 3:

En este momento, tu vida sería el polo opuesto de lo que experimentas actualmente. Estarías explorando el mundo con escasos recursos y sin un hogar permanente. Lo importante no sería dónde vivir, sino descubrir un lugar nuevo cada día.

Fase 4:

Para aquellos que eligen esta fase, la libertad emocional siempre habría sido una constante en su vida. No se habrían comprometido profundamente con una sola persona, optando por experimentar sus emociones de manera más desapegada.

Fase 5:

Por último, para quienes eligen esta fase, su vida habría sido más estructurada de lo que es ahora. Habrían dedicado más tiempo a estudiar, escalando posiciones en una empresa y adaptándose a las expectativas de los demás. Sin embargo, eligieron buscar la felicidad de otra manera, y no cambiarían esa elección por nada.

