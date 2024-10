¿Alguna vez has sentido una atracción inexplicable hacia ciertos colores o formas? Yo también me lo he preguntado muchas veces, y más cuando observo algo tan simbólico como un mandala. Estas formas geométricas, que parecen casi hipnotizantes, nos llevan a un viaje interior. Es fascinante cómo elegir un simple diseño puede decir tanto sobre nuestro estado emocional y mental. Hoy te propongo una prueba: observa atentamente los cuatro mandalas de la imagen que acompaña este test visual y elige el que más te llame la atención. Pero no lo hagas a la ligera, porque detrás de cada elección se esconde un mensaje especial que está esperando ser revelado. La psicología nos ha mostrado que nuestras elecciones aparentemente “casuales” muchas veces están guiadas por factores más profundos de nuestra mente subconsciente. Así que este ejercicio no es solo para divertirse, también es una oportunidad para obtener una pequeña ventana hacia tu mundo interior. Acompáñame en este viaje mientras exploramos qué revela cada mandala sobre ti y cómo puede ayudarte a conocerte mejor.

Elige una mandala y descubre el mensaje que tiene para ti. (foto: Depor)

Si has elegido este mandala, te encuentras en un momento de tu vida en el que buscas renovación y transformación. Este mandala, con sus vibrantes colores cálidos y formas florales, simboliza el crecimiento y la renovación. Es probable que hayas sentido una necesidad reciente de cambiar aspectos de tu vida, ya sea en tu entorno, tu carrera o tus relaciones. Según la teoría de la autoactualización de Maslow, las personas que alcanzan este nivel buscan constantemente mejorar y encontrar significado en sus vidas. Este mandala es un reflejo de tu impulso por florecer y evolucionar. El mensaje para ti es claro: no temas los cambios, ya que son parte esencial de tu camino hacia un yo más auténtico.

Elegir este mandala en blanco y negro sugiere que valoras el equilibrio y la serenidad, especialmente cuando te enfrentas a situaciones difíciles. Los intrincados detalles de este diseño te invitan a explorar tu capacidad de mantener la calma interior mientras el mundo exterior puede parecer caótico. Este mandala está relacionado con el concepto de “mindfulness” o atención plena, una práctica que te anima a estar presente en el momento y a aceptar las circunstancias tal como son. De acuerdo con estudios sobre la inteligencia emocional, las personas que pueden mantener su equilibrio interno durante momentos de estrés tienen más éxito en gestionar sus emociones. El mensaje aquí es aprender a fluir con los desafíos y no dejarte arrastrar por la tormenta.

Si tu elección fue el mandala dorado de la esquina inferior izquierda, esto sugiere que estás buscando una conexión espiritual más profunda. Este diseño, con sus patrones complejos y tonos dorados, refleja un viaje hacia el autoconocimiento y la conexión con lo divino. Carl Jung creía que los mandalas son representaciones del ser completo y un reflejo del viaje hacia la individuación, es decir, el proceso de convertirse en la mejor versión de uno mismo. Este mandala te invita a prestar atención a tu voz interior, a meditar y reflexionar sobre tus experiencias espirituales. El mensaje especial aquí es claro: confía en tu intuición y abre tu corazón a nuevas formas de sabiduría.

El mandala que has elegido, con su resplandor dorado y patrones intrincados, simboliza la prosperidad y la abundancia. Si este diseño capturó tu atención, es posible que te encuentres en una fase de tu vida donde estás cosechando los frutos de tus esfuerzos o te estás preparando para recibirlos. Según la ley de la atracción, el éxito llega a aquellos que lo visualizan y trabajan para alcanzarlo. Este mandala es una manifestación de esa creencia: representa la abundancia que está por venir, pero también te recuerda que es importante mantener una actitud positiva y estar abierto a recibir. El mensaje aquí es que sigas avanzando con confianza; el éxito está a la vuelta de la esquina.





