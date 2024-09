¿Consideras que no estás pasando por un buen momento y tu autoestima está totalmente afectada? Para eso, tengo una solución muy entretenida. Te presento un nuevo test visual . La dinámica de esta prueba es tan simple que te dejará sorprendido. Habrá un total de cuatro símbolos extraños, pues cada una presenta un diseño en particular; sin embargo, lo interesante es que esconden consejos para fortalecer ese ser interior y afrontar tus días con optimismo. Tu misión será elegir una de las opciones, pero si se te hace difícil, solo déjate llevar por lo que te recomienda tu intuición. Nada complicado, ¿verdad? Entonces, no pierdas tiempo y desarrolla uno de los juegos mentales más divertidos de Internet.

Escoge una alternativa de la imagen

Test visual: Uno de estos símbolos te revelará cómo mejorar el nivel de tu autoestima. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Conoce los resultados del test visual

¿ELEGISTE EL SÍMBOLO 1?

Para fortalecer tu autoestima, es necesario que te enfrentes a esos miedos. Que no te atemorice el rechazo o el fracaso, peor es no haberlo intentado, pues te quedas con la duda de qué pudo haber pasado. Si los afrontas, crecerá esa capacidad para superar obstáculos.

¿ELEGISTE EL SÍMBOLO 2?

Si pretendes incrementar tu autoestima, es importante que valores los logros que has conseguido. Muchas veces te concentras en qué necesitas mejorar, pero olvidas los pasos pequeños que avanzaste. Mantén esa gratitud y fortalecerá tu confianza.

¿ELEGISTE EL SÍMBOLO 3?

Tienes que enfocarte en tu salud mental y física. Mantén una rutina adecuada para mejorar tu cuerpo, como hacer ejercicio, dormir lo suficiente o alimentarte bien. Cuando cuides tu organismo, habrá buenos resultados y eso mejorará tu nivel de confianza.

¿ELEGISTE EL SÍMBOLO 4?

La forma en la que te hablas a ti mismo tiene un impacto considerable en tu autoestima. Si te criticas o te menosprecias, debes cambiarlo ahora mismo. Reemplaza tus pensamientos negativos por afirmaciones positivas y realistas. Sé que cuentas con grandes habilidades.

RECUERDA: La presente prueba está diseñada para entretenerte y brindarte un autoconocimiento personal. No considerarlo como una evaluación psicológica ni sustituir el asesoramiento de un profesional de esta materia.

¿Quiénes pueden realizar test de personalidad?

Esto dependerá en función del tipo de test, la forma en cómo se aplica y el profesional que lo está administrando. Mayormente, este tipo de pruebas son gratuitas, lo puedes encontrar en Internet y son adecuadas para todos los seres humanos, pero otras sí son específicas.

