Si tengo un antojo de tomar una infusión o chocolate caliente, siempre lo preparo en la taza que me regaló mi madre cuando tenía 10 años. Es un gran obsequio que lo conservo hasta el momento, pues tiene un significado importante en mi vida. Por esa razón, te quiero comentar que he diseñado una actividad que está inspirado en estas cerámicas, pero tienen algo sorprendente que ofrecerte: saber qué tipo de energía transmites. Esa información lo conocerás con este test visual y quedarás encantado con lo que leerás. ¿Listo para descubrirlo? No pierdas tiempo y sumérgete en esta evaluación mental que te otorgará datos interesantes.

Imagen del test visual

Un total de tres tazas visualizas en el gráfico. Cada una posee un diseño en particular, pero tu deber será elegir la que más te agrade. ¿En cuál tomarías tu bebida caliente? Piensa con detenimiento y decide. Recuerda, esa opción te revelará la verdad en menos de lo que imaginas.

TEST VISUAL | Descubre qué información te espera al seleccionar una de estas opciones. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Resultados del test visual

TAZA 1

Irradias una energía serena que calma a las personas que te rodean. Tu presencia se caracteriza por ser tranquila y pacífica. No te agradan los problemas y eso crea un ambiente armonioso. Eres como un ángel que remediará el caos en un corto tiempo.

TAZA 2

Cuentas con una energía cálida, permitiendo que las personas sean bienvenidas y apreciadas. Posees un don para lograr que otros se sientan importantes y valorados por lo que ofrecen. Con ello, logras que la gente quiera estar cerca de ti.

TAZA 3

Si te orientaste por esta taza, te revelaré que tu energía se basa en impulsar a otros a lograr sus metas. Tu determinación y palabras motivadoras son suficientes para despertar ese potencial en los demás. La mayoría se siente agradecido por ello.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

