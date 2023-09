Hoy en día, muchas personas están interesadas en saber todo sobre sí mismas. Dicho ello, ahora tú puedes enterarte cómo eres realmente participando en el test visual de aquí. ¡Sí, en serio! ¡El destino quiso que esto pasara! La prueba consiste en mirar la imagen que he dejado más abajo. Al hacerlo, te darás cuenta que esta muestra tijeras, personas, documentos y el cielo. Pero lo que interesa es que respondas, con total sinceridad, qué captaste primero en la ilustración. ¿Preparado(a) para acceder a información que te dejará con la boca abierta?

Mira la imagen del test visual

No se te pide que analices la imagen. Simplemente, toma asiento, abre los ojos, observa la ilustración y luego contesta qué fue lo primero que viste. Apenas brindes tu respuesta, tienes que ir a la sección de resultados del test visual. Estos, como ya dije, son sorprendentes, pero hay un detalle: no poseen validez científica. Ten eso presente al participar.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra varios elementos: las tijeras, las personas, los documentos y el cielo. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Tijeras:

Si captaste primero las tijeras, no eres nada perfeccionista. Destacas por ser seguro(a) y optimista. No te concentras en los detalles. No planificas todo. Quieres improvisar. Tienes una gran imaginación.

Personas:

Si captaste primero las personas, planificas todo. No improvisas. Te centras en los detalles. Eres atento(a), perfeccionista y muy curioso(a). Prefieres ir a lo seguro antes que arriesgarte. Tienes baja autoestima.

Documentos:

Si captaste primero los documentos, necesitas amor tanto como el aire y el agua. Una relación exitosa es la solución para la mayoría de tus problemas. Estar solo(a) es algo que te mata lentamente.

Cielo:

Si captaste primero el cielo, tienes capacidad de liderazgo. No puedes quedarte quieto(a). Eres optimista. No te ofendes fácilmente. Posees un carácter fuerte. Destacas entre la multitud. No puedes ser indiferente a los problemas de los demás.