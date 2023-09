En el amplio mundo de los desafíos existe un test visual que tiene matices de ilusión óptica. En la ilustración se aprecia una escena en el mar: personas buceando y muchos peces. Sin embargo, también se aprecian dos rostros que son formados por todos los elementos que se muestra en la imagen. Tienes que ser sincero e indicar cuál fue aquel que logró captar tu atención.

Identifica algún elemento del test visual

Como te señalé anteriormente, aquí debe prevalecer tu sinceridad. Pues al indicar con la verdad qué lograste identificar te acercarás a los resultados del test visual. Una vez que ya tengas en mente tu respuesta, lo único que deberás realizar es leer con mucha atención los resultados.

Tienes que responder qué logras identificar primero para así conocer los resultados del test visual.| Foto: chedonna

Conoce el significado de este test visual

Si viste peces y buzos en primer lugar, se sugiere que tu percepción no es muy profunda y tiendes a confiar en las apariencias superficiales. Esto puede llevarte a ser fácilmente engañado por otras personas. Sin embargo, también indica que eres una persona racional y lógica, que juzga a los demás por cómo te tratan. No eres una persona entrometida y mantienes un estilo de vida independiente. Tienes confianza en ti mismo y un enfoque decidido. Buscas poder o comprensión, y aunque no te importa mucho lo que piensen los demás, te preocupas por aquellos que están cerca de ti.

La historia es muy diferente para aquellos que vieron rostros humanos primero. Eres un pensador creativo que nota cada detalle que otros fácilmente pasan por alto. También posees una fuerte intuición y la capacidad de ver más allá de las máscaras que las personas usan. Tienes habilidades artísticas o musicales y no temes expresar ideas únicas que sorprenden o impresionan a los demás. A veces, puedes haber sentido incomprendido en tu infancia debido a esto. En esencia, eres un verdadero artista de corazón con un gran potencial curativo.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

