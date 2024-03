Hay momentos en donde uno debe parar, tomar asiento, pensar en todo lo que ha conseguido y luego participar en un test visual. Y es que esos contenidos siempre tienen algo bueno para nosotros. Eso ya me quedó claro desde hace un buen tiempo. La prueba que te traigo en esta ocasión expondrá cómo afrontas el futuro. ¡Sí, en serio! Para ello debes elegir una de las siluetas que aparecen en la imagen que acompaña la nota. La que más te llame la atención. ¡Nada complicado! Todo es muy fácil. No perderás tu tiempo sumándote a este contenido. Tal vez lo creas antes de y lo entiendo porque yo pasé por lo mismo, pero cuando leas la información que te brindará, lamentarás no haberlo hecho días atrás.

Imagen del test visual

¿Cuántas siluetas hay en la imagen del test visual? Cuatro. Cada una representa a una persona de la tercera edad. Míralas bien para que después no te arrepientas de tu elección. Los resultados de la prueba están más abajo. Ojo que no poseen validez científica, como muchos piensan. Lamento decepcionarte si pensabas que sí.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro siluetas distintas. Escoge una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Silueta 1:

Si elegiste esta silueta, miras el futuro con optimismo. No te deprimes por cosas del pasado. Buscas nuevas oportunidades. Te agrada pensar que lo mejor aún no ha llegado.

Silueta 2:

Si escogiste esta silueta, vives el momento. Por lo tanto, no miras mucho hacia adelante ni tampoco mucho hacia atrás. Para ti, solo existe el hoy. Te enfocas en lo que tienes cuando haces planes para el futuro. No estás demasiado abierto(a) a lo nuevo.

Silueta 3:

Si elegiste esta silueta, tienes muchas expectativas para el futuro; sin embargo, varias acaban siendo irreales. Sueñas en grande.

Silueta 4:

Si escogiste esta silueta, eres una persona que mira el futuro con miedo. Sueles estar muy atado(a) al pasado. Consideras que lo mejor ya pasó. Te cuesta mirar hacia adelante con emoción.

