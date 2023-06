En la página web de Depor hay varios test visuales. Por ejemplo, está “el que revela tu verdadera identidad, según los dedos de tus pies” y “el que da a conocer la percepción que tiene la gente de ti”. Ahora yo te presento uno que me ha permitido saber más sobre mí de una manera muy fácil y rápida. Realmente la recomiendo.

La prueba que te traigo el día de hoy va a ayudarte a saber si eres una persona ilusa o no. Para que descubras eso, tienes que dar una respuesta sincera. ¿Qué debes contestar? Nada difícil. Solo indica qué fue lo que tus ojos captaron en primera instancia en la imagen que me he encargado de dejar más abajo.

Mira la imagen del test visual

El corazón y el fuego son las opciones presentes en la imagen del test visual. No digas otro elemento porque no fue dibujado. Si lo haces, perderás tu tiempo y estoy seguro que eso es lo último que quieres hacer. Aprovecha la oportunidad que tienes en este preciso momento de conocerte mejor. Los resultados te dejarán con la boca abierta, pero ten en cuenta que estos no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color morado, te muestra dos dibujos: el de un corazón y el de un fuego. (Foto: MDZ Online)

Los resultados del test visual

Corazón:

Si viste primero el corazón, te encanta poner a prueba tus habilidades en desafíos y estar al aire libre. No soportas que ten órdenes. Haces oídos sordos a lo que otros dicen, ya que te gusta vivir tus propias experiencias. Tratas a los demás de la misma manera que te tratan. No sueles guardar rencor. Te vas de los lugares donde sientes que no tienes posibilidad de crecimiento.

Fuego:

Si viste primero el fuego, te alejas de la gente falsa. Posees una increíble memoria. Guardas los secretos de muchas personas. Prefieres una verdad que duela antes que una mentira piadosa. Eres sincero(a) y, por momentos, iluso(a). Te alejas de la gente falsa. No toleras la hipocresía. Eliges tener amores cortos, pero bien intensos.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

