¿Te diste cuenta qué hora es? El reloj indica que es tiempo de que te conozcas muy bien. Por eso te presento un test visual que tiene la capacidad de sacar a la luz detalles de tu carácter. Debes sumarte a esta prueba sí o sí porque es de las mejores que existen. No exagero cuando te digo que es igual de buena que “la que consiste en decir qué miras en la imagen para descubrir si cuentas con un sexto sentido” y “la que expone tu forma de ser, de acuerdo a tu ombligo”.

Para ser más directo contigo, te comento que este test visual te brindará información sobre tu persona dependiendo de la forma de los dedos de tus manos, así que te recomiendo que los observes con mucha atención, a excepción de los pulgares, ya que estos no influyen en los resultados que arroja la prueba.

Observa la imagen del test visual

En la imagen del test visual puedes apreciar tres opciones en total. Cada una representa una forma diferente de los dedos de una mano. Tienes que elegir la alternativa que más se asemeje a los tuyos. Luego de realizar ello, debes leer los resultados de la prueba, los cuales son impactantes, pero no poseen validez científica.

El significado de tu elección

Opción A:

Si tus dedos tienen esta forma, odias la mentira y la hipocresía. Eres una persona justa, un poco excéntrica, arrogante y muy emocional, aunque finges ser fuerte y simpática. Posees un gran corazón, pero con quienes no son cercanos a ti puedes llegar a ser frío(a).

Opción B:

Si tus dedos tienen esta forma, no pareces alguien sensible, pero lo eres. También destacas por ser leal. Temes que te lastimen. No estás acostumbrado(a) a tomar la iniciativa para unir a la gente. Cuando te enamoras, solo piensas en esa persona.

Opción C:

Si tus dedos tienen esta forma, posees un corazón tierno. Perdonas rápidamente. No soportas discutir con alguien por mucho tiempo. No quieres desafíos. Tampoco hacer algo que no sabes. Puedes llegar a ser asertivo(a). Respetas las opiniones de los demás.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

