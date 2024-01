Hay personas que desean saber cuál es su misión en esta vida. Si tú eres una de ellas, te cuento que llegaste al lugar correcto. Aquí está el test visual que te revelará ello en un dos por tres. Tú solo tendrás que indicar cuál es la pluma que más te gusta de las que aparecen en la imagen que acompaña la nota.

Tu respuesta tiene que ser sincera sí o sí. Una mentira te alejará de la posibilidad de descubrir cuál es tu tarea. Si quieres que participar en la prueba no sea una pérdida de tiempo, no engañes. Ojo que no te estoy pidiendo nada del otro mundo.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual se puede apreciar cuatro plumas. Ninguna es igual a la otra. Míralas con mucha atención para que sepas cuál es la que más te agrada. No hay otra forma. Los resultados de la prueba los leerás después. Ten en cuenta que no poseen validez científica, como varios piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro plumas. Indica cuál es la que más te gusta. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Pluma 1:

Si esta es la pluma que más te gusta, tu misión en la vida es ser creativo(a). Tienes la capacidad de hacer realidad lo que sueñas. Posees un pensamiento original.

Pluma 2:

Si esta es la pluma que más te gusta, tu misión en la vida es apoyar y garantizar la seguridad de quienes te rodean. Posees un alma generosa. Siempre te preocupas por los demás.

Pluma 3:

Si esta es la pluma que más te gusta, tu misión en la vida es curar. Puedes descubrir lo que a los demás les duele. Por lo tanto, tienes que ayudarlos a sanar.

Pluma 4:

Si esta es la pluma que más te gusta, tu misión en la vida es transmitir esa energía que tienes a los demás. Siempre quieres hacer algo nuevo. Nunca te cansas. Posees muchas ideas.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

