Gran parte de la humanidad esconde secretos que quizás no pueden ser revelados. Información que no puede ser difundida por diversos motivos que solo nosotros mismos conocemos, sin embargo en este test visual tendrás la oportunidad de acceder a ciertos detalles inéditos sobre tu personalidad. Posiblemente conocer los aspectos más sórdidos de nuestra forma de ser. Para ello, tienes que indicar con bastante sinceridad qué elemento o figura lograste captar al observar por algunos segundos la ilustración. Te recuerdo algo importante: aquí no existe respuesta correcta ni incorrecta, todo quedará a interpretación y análisis.

Mira la imagen del test visual

Solo necesitas observar por algunos segundos la gráfica y luego indicar qué figura o elemento captó tu atención.| Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

1. El hombre de rojo

Te consideras una persona misteriosa. ¿Quién podría llegar a conocerte realmente? Ni tú lo sabes. Eres muy creativo y todo en ti puede ser de una manera o rápidamente de otra inesperada. Pero las personas creativas son las que más en contacto están con los costados más oscuros de su intimidad. Despiertas encanto e incertidumbre.

2. El hombre de rodillas

Si lo primero que viste fue esto significa que estás en contacto con tu lado más oscuro pero no te asustes; ¡es parte de quien eres, al fin de cuentas! Por eso muchas veces sueles usar el sarcasmo, la ironía o el humor negro como herramientas para saber que no todos somos tan correctos como se espera.

3. Una cara oculta

Tu lado más sórdido lo llevas muy bien oculto en lo más profundo de tu ser. Cuando de cierta manera tomas contacto con algo de ello, lo primero que haces es negarlo o rechazarlo. Quieres ser (y parecer) una persona íntegra, pero hay algo muy intenso en ti que puja por salir.

¿Cómo cambiar la personalidad?

Nuestra personalidad suele ser estable, pero puede cambiar conforme pase el tiempo. Aunque es difícil, se puede lograr con esfuerzo y dedicación en caso de presentar una mala conducta. Algunas opciones para conseguir ello es asistir a terapia, cambiar hábitos y aprender nuevas habilidades.

