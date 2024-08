¿En este momento no sabes qué hacer para entretenerte? Te propongo participar en un test visual. Hoy te he traído uno con la capacidad de revelarte la clase de persona que eres. ¿Te animas a desarrollarlo? Ojo que no harás nada del otro mundo. Simplemente deberás indicar qué botón, de los que aparecen en la imagen de abajo, presionarías. Claro está, tendrás que contestar con sinceridad en esta prueba para recibir la información correcta. Sí, la mentira está prohibida. Lo curioso es que varios usuarios, apenas de saber eso, decidieron engañar y, al darse cuenta que perdieron una valiosa oportunidad, se arrepintieron. No llegues a eso, por favor. Mejor actúa bien. ¡Vamos!

Imagen del test visual

¿Cuántos botones hay en la imagen del test visual? Seis. Cada uno es de un color distinto. Luego de mirarlos por un tiempo, debes mencionar cuál de todos te atreverías a presionar, imaginando que estos pertenecen a un teclado o a un artefacto. Apenas respondas, lee los resultados de la prueba.

TEST VISUAL | Esta imagen muestra seis botones de diferentes colores. Indica cuál presionarías. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Botón rojo:

Si presionarías este botón, eres una persona práctica, dinámica y activa. Disfrutas que te vean, te escuchen y te reconozcan. Deseas demostrar que puedes hacer todo a la perfección.

Botón morado:

Si presionarías este botón, consideras que tienes todo lo que deseas, pero sabes que puedes lograr más. Por el momento, no quieres cambiar nada.

Botón verde:

Si presionarías este botón, intentas mantener el equilibrio en tu vida, pero quieres tenerlo todo. Puedes llegar a ser un gran amigo y un buen compañero; sin embargo, jamás te arriesgarás a enamorarte bastante de alguien.

Botón naranja:

Si presionarías este botón, eres una persona feliz cuando logras algo, sin importar qué tan pequeño sea. Te agrada tener éxito. No le temes a los cambios.

Botón azul:

Si presionarías este botón, eres una persona equilibrada y serena. No eres alguien que acepte riesgos. Consideras que la tranquilidad es importante.

Botón amarillo:

Si presionarías este botón, eres una persona optimista, abierta, cuidadosa, pero al mismo tiempo no le temes a los riesgos. Conoces bien tus habilidades internas.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

