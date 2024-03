¿Alguna vez te has consultado si eres una persona narcisista? Déjame explicarte. Se trata de un individuo que siente un amor excesivo a sí mismo, una preocupación inimaginable por la propia imagen y gozar la necesidad de ser admirado. Te comento que, efectivamente, suelo ser alguien que se preocupa por tener reconocimiento de lo que estoy consiguiendo a base de mi esfuerzo, pero siempre conservo la humildad ante los demás. En caso, tú estés con una gran duda sobre este tipo de rasgo de tu personalidad, lo conocerás con un test visual creado por Depor, cuyas calificaciones han sido positivas debido a las respuestas que otorga. Mantente concentrado en esta actividad y, especialmente, diviértete al máximo.

Tres cartas visualizarás en la imagen de la prueba mental. Cada una cuenta con un diseño llamativo, pero sus respuestas en relación al narcisismo son totalmente diferentes. Concéntrate porque no existe un límite de tiempo y elegie la que te agrade más. Recuerda, NO es posible cambiar de opción. ¿Preparado?

CARTA 1

Sueles ser una persona bastante reservada y modesta ante los demás. No presumes de tus cualidades, demostrando que la clase es lo tuyo. Eso sí, sientes mucha vergüenza cuanto te observan demasiado, pero existe un punto positivo: generas un gran misterio e incrementan las ganas de que conozcan más de ti.

CARTA 2

Eres consciente de que existes en una sociedad donde se aprecia la imagen. Pese a esta situación, no tratas de lucirte, pero cuentas con un estilo único, pues posees una identidad propia muy consolidada. No te avergüenzas de tu ser interior ni haces casos a los comentarios que realizan las demás personas porque no buscas la aprobación.

CARTA 3

Acostumbras a lucirte en cualquier momento. Sientes que debes ser el centro de atención en los lugares asistes, pues no permitirás pasar desapercibido. Además, tu seguridad es extremadamente increíble porque usas todas tus habilidades para seducir y conquistar a quienes te interesan, siendo alguien totalmente sobresaliente.

