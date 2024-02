Tal vez, luego de leer el titular de esta nota, creas que todo se trata de una broma, pero no es así. Yo he participado en el test visual de aquí y pude recibir información acerca de mi personalidad, la cual me ha dejado atónito. Para que también tengas la posibilidad de leer aspectos sobre tu forma de ser, debes escoger un mandala, pero no cualquiera. Observa la imagen de abajo y selecciona el que más te llamó la atención. Ese es el único que te ayudará en esta prueba. No dudes de ello.

Imagen del test visual

Hay seis mandalas en la imagen del test visual. Sí, se aprecia una cantidad aceptable. Míralos todo el tiempo que quieras para que sepas cuál elegir. Cuando ya hayas tomado una decisión, será momento de que revises los resultados. Estos, a pesar de no poseer validez científica, han gustado a muchos usuarios.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis mandalas diferentes. Elige uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Mandala 1:

Si escogiste este mandala, eres una persona dedicada, justa, incapaz de ser desleal y de tener una actitud equivocada. Siempre estás dispuesto(a) a ayudar.

Mandala 2:

Si elegiste este mandala, eres una persona amable. Das buenos consejos. Sabes guardar secretos.

Mandala 3:

Si escogiste este mandala, estás dispuesto(a) a hacer todo con tal de que tus sueños se hagan realidad. No te da miedo correr riesgos. Tienes confianza en ti mismo(a).

Mandala 4:

Si elegiste este mandala, eres una persona carismática. Posees una gran imaginación.

Mandala 5:

Si escogiste este mandala, te preocupas por el bienestar de tus seres queridos. A menudo te preguntas cómo hacerlos más felices.

Mandala 6:

Si elegiste este mandala, eres una persona honesta, íntegra y bondadosa.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

