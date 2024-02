Estamos viviendo en la época dorada de los test visuales. Realmente, los encuentras por todos lados porque brindan información relevante. Aunque no lo creas, yo también participo en estas pruebas. Si quieres sumarte a una, la de aquí es una excelente alternativa. Y es que puede exponer cuál es tu mayor poder interior, siempre y cuando selecciones una pluma.

Para que participes correctamente en el test visual, te informo que solo sirve que escojas la que más te agrade. Sí, tu elección debe estar basada en tus gustos. Esa es la condición. No te quedes con una al azar porque el/la perjudicado(a) serás tú.

Imagen del test visual

¿Qué podemos apreciar en la imagen del test visual? Pues cinco plumas. No son iguales, pero sí se parecen un poco. Míralas todo el tiempo que quieras porque después no tendrás la posibilidad de cambiar tu respuesta. Con respecto a los resultados, debo indicarte que estos no poseen validez científica. Hay quienes dicen que sí, pero no es verdad.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cinco plumas distintas. Escoge una para que descubras cuál es tu mayor poder interior. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Pluma 1:

Si seleccionaste esta pluma, la intuición es tu mayor poder interior. Te guías por tus conjeturas. Casi nunca fallas.

Pluma 2:

Si elegiste esta pluma, la generosidad es tu mayor poder interior. Eres capaz de dar amor de manera desinteresada. No tienes problema en entregarte por completo.

Pluma 3:

Si seleccionaste esta pluma, la empatía es tu mayor poder interior. Te pones en el lugar del otro.

Pluma 4:

Si elegiste esta pluma, la creatividad es tu mayor poder interior. No solo relacionado al arte, sino también a la hora de crear soluciones donde solo hay problemas.

Pluma 5:

Si seleccionaste esta pluma, la resiliencia es tu mayor poder interior. Te adaptas bien a la adversidad. Puedes llegar a guiar a otros a descubrir lo que vale la pena.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

