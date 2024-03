Cuando me despierto en plena mañana, tengo distintos pensamientos acordes a lo que realizaré en aquel día o diversas situaciones que me imagino sin ninguna explicación. Pese a este tipo de visiones que poseo en mi mente, siempre he querido descifrar qué significan o cómo se clasifican, pero la suerte no estuvo de mi lado hasta que me topé con este nuevo test visual que me brindó dicha información de una forma simple y sencilla. Te confieso que me sorprendí con los resultados que leí en base a mi elección y por eso, no dudé en mostrártelo para que lo compruebes. ¿Te gustaría obtener una experiencia similar? Entonces, sumérgete en esta prueba que no te tomará un minuto en realizarla y te dejará con ganas de compartirlo con tus seres cercanos.

Imagen del test visual

En la imagen que te presentaré a continuación, visualizarás un total de cuatro esferas que son de diferentes colores; rosado, azul, naranja y turquesa. Cada una presenta un diseño en particular y tendrás que seleccionar el que más te guste. Un dato interesante a compartirte es que esta prueba no cuenta con validación científica, pues tiene como objetivo entretenerte, pero eso sí, cuentas con una sola oportunidad.

TEST VISUAL | Solo tendrás que seleccionar una bola mágica para conocer el verdadero mensaje. (Foto: freepik)

Resultados del test visual

BOLA 1

Tus pensamientos habitualmente están orientados a la racionalidad, pues se basan en la lógica y evidencia. Siempre tratas de analizar la información, resuelves los problemas y finalmente tomas las decisiones correspondientes ante las situaciones que se presentan.

BOLA 2

Habitualmente, tus pensamientos están orientados por las emociones y sentimientos que sientes, pues nacen de la profundidad de tu ser, pero hay un detalle que debes tener en cuenta, estos pueden estar llenos de positividad o negatividad.

BOLA 3

De haber seleccionado esta figura, demuestra que lo tuyo son los pensamientos creativos. Siempre estás orientado en aquella imaginación que da vida a nuevas ideas o soluciones. Este tipo de juicio está caracterizado por ser original y flexible.

BOLA 4

En caso te agradó esta bola mágica, te revelaré que presentas pensamientos rumiantes. Esto quiere decir que estás reviviendo repetidamente eventos del pasado o te preocupas obsesivamente por el futuro. La mayoría de estas reflexiones suelen ser negativas y afectaría a tu salud mental.

