¡Prepárate porque hoy es el día que conocerás tu verdadera forma de ser! Y es que en esta nota vas a participar en un test visual que lo permitirá. No creas que estoy jugando. Para que te sumes a la prueba, debes mirar la imagen que está abajo. Así te darás cuenta que la ilustración posee varias coronas. Bueno, tú tienes que indicar cuál es la que quieres usar. Esa respuesta será suficiente para que sepas todo sobre tu personalidad. ¡Vamos!

La imagen del test visual

Estoy seguro que una de las cinco coronas que están en la imagen te gustaría tener en la cabeza, como si fueras un miembro de una familia real. Esa es la que tú debes mencionar aquí. No señales otra porque no te ayudará. Tu respuesta tiene que ser sincera. Mentir no te permitirá acceder al resultado exacto. ¡Ojo con eso!

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis coronas. Indica cuál es la que quieres usar. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Corona 1:

Si quieres usar esta corona, a veces no tomas en consideración los sentimientos de los demás por estar concentrado en ti mismo(a). Eres egocéntrico(a), pero sí llegas a preocuparte por tus familiares y amigos.

Corona 2:

Si quieres usar esta corona, eres una persona a la que le encanta mandar y no dejar las riendas en manos equivocadas.

Corona 3:

Si quieres usar esta corona, eres una persona perezosa y te gusta justificarlo diciendo que te falta motivación para hacer algo. Necesitas que alguien te haga reaccionar para que te pongas a trabajar como debe ser.

Corona 4:

Si quieres usar esta corona, eres una persona dura y vengativa.

Corona 5:

Si quieres usar esta corona, muchas veces actúas de forma irracional e impulsiva. Tus miedos y emociones suelen jugarte en contra.

Corona 6:

Si quieres usar esta corona, eres una persona fría. Tienes la capacidad de mantenerte alejado(a) de la gente.