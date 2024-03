Nunca imaginé que alguna parte de mi cuerpo pueda albergar información muy importante sobre mi forma de ser. Exactamente, este test visual señala que de acuerdo a la forma de mi dedo pulgar conoceré distintos aspectos de mi personalidad. Suena extraño, pero luego de resolver detenidamente esta prueba pude confirmarlo. Y para lograr obtener los resultados que verdaderamente deseo, solo tengo que realizar una elección sincera al mirar la gráfica ya mencionado. Posiblemente tengas dudas, pero yo soy un experto en esta materia y te pido que confíes en las respuesta que obtendrás aquí. Sin embargo, debes tener en claro el único requisito: ser sincero. Si ya estás preparado para las revelaciones, pues tómate un tiempo, elige tu opción y lee los resultados.

Mira la imagen del test visual

TEST VISUAL | En la imagen se aprecian las tres opciones que debes elegir para lograr conocer los resultados de la prueba. | Foto: namastest

Resultados del test visual

A. Eres alguien que suele decir las cosas como son, la verdad es que no te gusta la mentira y jamás has compartido el ser falso con los demás porque crees que no es lo correcto.

B. Normalmente sueles estar con quien te conviene, y eres algo cambiante en cuanto a amistades, ya que te caracterizas por ser alguien no tan confiable. Lamentablemente tu hipocresía te ha llevado a convertirte en otra persona totalmente diferente.

C. Te encanta poder decir todo tal cual, pero en ocasiones sueles ser algo hiriente, esto te está encaminando a fallar en tus principios, porque crees que es mejor ‘maquillar’ la verdad para no dañar a nadie.

¿Cómo se define la personalidad?

La personalidad se define como el conjunto de características y patrones que determinan la forma en que un individuo piensa, siente y actúa. Es la amalgama de rasgos distintivos que nos hace únicos e irrepetibles. Es un concepto complejo y dinámico que abarca diversos aspectos de nuestro ser. Es la esencia que nos define como individuos y nos permite interactuar con el mundo que nos rodea.

