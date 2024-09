¿Estás dispuesto a conocer cómo se encuentra tu estado amoroso? Quizás hay detalles que debas mejorar y es necesario que las descubras. Por esa razón, quiero enseñarte un test visual que te brindará esa información. La dinámica es muy divertida, ya que visualizarás un total de tres máscaras de color negras. Cada una presenta un diseño en particular, pero las reglas de este juego dicen que deberás elegir una de las opciones mostradas. Trata de observar el gráfico de la actividad mental y decídete por una alternativa. En caso de estar dudando, confía en lo que te recomienda tu intuición. No es obligatorio que estés analizando cuál es correcto porque no existe, solo tienes que creer en lo que leerás. ¿Preparado para asumir esta interesante evaluación? ¡Participa ahora!

Elige una opción de la imagen

Test visual: Elige una de estas máscaras para descubrir cómo se encuentra tu vida amorosa. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Descubre los resultados del test visual

¿ELEGISTE LA MÁSCARA 1?

En estos momentos, parece que tu vida amorosa lo has puesto en pausa. Es verdad que tienes oportunidades de conocer nuevas personas y formar una relación, sin embargo, no estás convencido de abrirte al amor. Ahora estás centrado en tu crecimiento personal u otros aspectos de tu vida.

¿ELEGISTE LA MÁSCARA 2?

Tu vida amorosa está en una etapa de transición. Eso quiere decir que exploras nuevos aspectos de ti mismo y, como consecuencia, están cambiando tu visibilidad en los vínculos. No permitirás que alguien te atrase o no te apoye en lo que tengas en mente, pues decidirás apartarte rápidamente.

¿ELEGISTE LA MÁSCARA 3?

Ahora mismo, experimentas una etapa de enamoramiento profundo. Estás conectado a nivel emocional, mental y física con aquella persona que compartes tus días. Eso ha generado que tengas una relación amorosa y apasionada. Hay confianza y muchos planes a futuro.

RECUERDA: La presente prueba está diseñada para entretenerte y brindarte un autoconocimiento personal. No considerarlo como una evaluación psicológica ni sustituir el asesoramiento de un profesional de esta materia.

