Debo aceptar que me he llevado una gran sorpresa. Con solo participar en este test visual he podido conocer cuál es mi verdadera manera de ser y todo sin tener que hacer algo difícil. Simplemente tuve que escoger una de las teteras que están en la imagen de abajo. Participa en la prueba. Estoy seguro que no te arrepentirás.

Antes de que elijas una tetera, te cuento que debes seleccionar la que más te guste, ya sea por su diseño o color. El punto es que sea de mucho agrado para ti. Solo así podrás recibir la información más exacta posible sobre tu personalidad. ¡Qué increíble!

Imagen del test visual

¿Cuántas teteras hay en la imagen del test visual? Pues seis. Todas son distintas. Ojo que no debes escoger una rápidamente. Tómate el tiempo que necesites para decidir. Los resultados de la prueba los leerás después. Con respecto a estos debo decir que ninguno posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis teteras. Debes elegir una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Tetera 1:

Si elegiste esta tetera, tienes una personalidad encantadora. Eres una persona creativa. Inspiras a todos los que están a tu alrededor.

Tetera 2:

Si elegiste esta tetera, detestas estar aburrido(a) y perder el tiempo. Te encanta estar ocupado(a). Eres una persona enérgica. Consideras que la comunicación es muy importante.

Tetera 3:

Si elegiste esta tetera, eres una persona modesta y tímida.

Tetera 4:

Si elegiste esta tetera, consideras que todo debe ser con moderación. Eres una persona que evita los extremos.

Tetera 5:

Si elegiste esta tetera, eres alguien que da un paso hacia atrás, respira profundo y trata de ver las cosas desde una perspectiva diferente. No dejas que te afecten bastante las cosas. Sobresales por ser una persona equilibrada.

Tetera 6:

Si elegiste esta tetera, percibes cualquier caos con sentido del humor. Eres una persona pacifista. Con el pasar del tiempo, aprendiste a aceptar los altibajos de la vida.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

