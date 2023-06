La suerte está de tu lado. No digas que no porque llegaste a esta nota de Depor donde puedes participar en un test visual que tiene la capacidad de exponer cómo eres rápidamente. Sí, la prueba es genial. Debido a la información brinda, ha ganado popularidad en las redes sociales, así como “la que consiste en decir qué miras en la imagen para descubrir si cuentas con un sexto sentido” y “la que expone tu identidad, de acuerdo a tu ombligo”.

Tu personalidad quedará expuesta cuando mires la imagen que he dejado más abajo e indiques cuál es tu fruta favorita. Mentir está prohibido porque solo hace que los participantes pierdan su tiempo, así que no engañes. No te hagas daño. Responde con sinceridad y podrás descubrir tu verdadera forma de ser.

Esta es la imagen del test visual

Sobre las frutas que aparecen en la imagen, te recalco que hay naranjas, plátanos, fresas, limones, manzanas y una sandía. Tu preferida debe ser tu respuesta. Una vez que la menciones, tienes que saber el significado de la misma, que lo encontrarás en la sección de resultados del test visual. Ojo que estos no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra naranjas, plátanos, fresas, limones, manzanas y una sandía. (Foto: namastest.net)

Sorpréndete con los resultados del test

Naranja:

Si tu fruta favorita es la naranja, cumples tus promesas. Tiendes a compararte con los demás, por lo que sueles sentirte mal al sentir que otros te ganan. Aceptas la responsabilidad de hacer las cosas bien a la primera. Tienes una tendencia natural a corregir la acción y el efecto.

Sandía:

Si tu fruta favorita es la sandía, muchas veces tus grandes ideas quedan inconclusas por tu falta de continuidad. Eres una persona que no pierde el entusiasmo ni la alegría. Sueles estar interesado(a) en la música, en viajes, en deportes, en la moda, etc.

Plátano:

Si tu fruta favorita es el plátano, el tiempo privado y el espacio personal son muy importantes para ti. Valoras el conocimiento. Te sientes cómodo(a) compartiendo pensamientos con personas que consideras interesantes. Anhelas la independencia a nivel laboral, social y económico.

Fresa:

Si tu fruta favorita es la fresa, ofreces ayuda a quienes sufren. Eres una persona empática, emocional, especial y creativa. Posees grandes posibilidades y habilidades.

Limón:

Si tu fruta favorita es el limón, sientes la necesidad de imponer tus puntos de vista e ideas. Eres una persona que permanece a la defensiva. También destacas por ser fuerte, valiente y justo(a).

Manzana:

Si tu fruta favorita es la manzana, eres una persona confiable, amable y dispuesta a ayudar. Te interesa evitar la ira y el conflicto. Cuando surge un problema, sueles actuar como mediador.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

