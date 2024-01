Mira detenidamente la imagen del test visual que te compartiré en estos momentos. En la gráfica se aprecian distintas maneras de alimentarse. Por ejemplo: algunos ingieren rápidamente sus alimentos mientras otros no. Lo cierto es que tienes que ser sincero y elegir la alternativa que sea la más adecuada para ti o con la que te identifiques más. Es importante recordar que aquí no existe respuesta correcta ni incorrecta, únicamente quedará a interpretación y análisis tu elección. Además, debemos conocer que cada ser humano es totalmente distinto del otro por lo que las respuestas no podrían aplicar a todos por igual.

Mira la imagen del test visual

Tienes que elegir solamente una de las alternativas que te muestro y luego podrás conocer los resultados del test visual.| Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

Comes rápido: tienden a ser personas con carácter competitivo. En algunas ocasiones, consideran que el hecho de alimentarse es una actividad que debe realizarse de manera apresurada para poder realizar otras cosas. Además, son impacientes e impulsivas.

Comes lento: a diferencia de la primera opción, las personas que comen despacio son más relajadas y atentas con quienes los rodean. Se toman el tiempo de saborear cada alimento y disfrutar de la compañía social. Son capaces de manejar el estrés de manera adecuada.

Comes de manera consciente: si sabes manejar tu alimentación de manera correcta, esto quiere decir que también eres capaz de controlar tus emociones. Disfrutar cada bocado y se te hace indiferente la compañía al momento de comer.

Comes de manera inconsciente: se trata de las personas que comen de manera impulsiva, por ende tienen un carácter explosivo. Son capaces de comer apresuradamente y no lo piensan dos veces. En la mayoría de ocasiones, tienen problemas de digestión.

¿Cómo cambiar la personalidad?

Nuestra personalidad suele ser estable, pero puede cambiar conforme pase el tiempo. Aunque es difícil, se puede lograr con esfuerzo y dedicación en caso de presentar una mala conducta. Algunas opciones para conseguir ello es asistir a terapia, cambiar hábitos y aprender nuevas habilidades.

