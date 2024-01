El concepto que tengas de ti en una relación sentimental tal vez cambie luego de participar en este test visual o quizás no. Lo cierto es que, al sumarte a la prueba, conocerás cómo eres con tu ser amado en un abrir y cerrar de ojos. Para ello, mira la imagen de abajo y después indica qué pareja consideras que es más feliz.

Tu respuesta tiene que ser sincera. Mentir está prohibido. Si engañas, también obtendrás información, pero estará muy lejos de ser exacta. No cometas el error de otras personas. Actúa correctamente y todo estará bien. No desaproveches esta oportunidad.

Imagen del test visual

La imagen del test visual te permite apreciar tres parejas. A pesar de que no han dibujado el rostro de ninguna persona, tienes que señalar a los novios que consideras que son los más felices. Te aviso que puedes demorarte. Los resultados de la prueba no se moverán, pero recuerda que no poseen validez científica.





Resultados del test visual

Pareja 1:

Si consideras que esta pareja es la más feliz, eres una persona que hace todo lo posible por mantener el fuego encendido en su relación. Valoras lo romántico. Quieres vivir el momento y por eso no pierdes tu tiempo publicando cosas relacionadas a tu ser amado en las redes sociales.

Pareja 2:

Si consideras que esta pareja es la más feliz, eres una persona que a la que no le interesa demostrar amor en público. Aprovechas cualquier instante para tomarte una foto con tu ser amado. Luego de ello, la compartes en las redes sociales.

Pareja 3:

Si consideras que esta pareja es la más feliz, eres una persona que confía al 100 % en su ser amado. No le prestas atención a los comentarios de los demás. Piensas tanto en el presente como en el futuro.

¿Cuáles son los tres pilares imprescindibles de una relación sentimental sana?

El sueño de muchas personas es llegar a tener una relación sentimental sana. Sin embargo, muy pocas conocen que esta posee tres pilares imprescindibles que, de acuerdo a la página web itaepsicologia.com, son: la confianza, el respeto y el compartir.

