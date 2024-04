Tus gustos pueden ayudarte a conocer más acerca de tu persona. Que nadie te diga lo contrario. Precisamente, en este test visual tienes que indicar cuál es el postre que prefieres para que sepas de una vez por todas cómo eres realmente. Pero antes de que respondas algo, ten en cuenta que tu contestación tiene que estar basada en las opciones presentes en la imagen de abajo. No puedes mencionar algo que no aparece en la ilustración. Sí, esa es la regla que no debes romper. La prueba de aquí me ha ayudado bastante. Luego de haber participado en la misma, siento que es magnífica. Por esa razón, no dejo de recomendarla a mis familiares y amigos más cercanos.

Imagen del test visual

La imagen del test visual permite apreciar un gran pastel, dos helados y tres galletas. Sí, esos son los únicos postres que hay. Tómate el tiempo que necesites para decir. Los resultados de la prueba no se moverán. Pero recuerda lo siguiente: ninguno posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra muchos postres. Indica cuál prefieres. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Pastel:

Si prefieres el pastel, vives con muchos sentimientos y no siempre sabes cómo manejarlos. La gente te admira porque tienes una luz dentro de ti que nunca se apaga. Eres una persona compleja y especial.

Helado:

Si prefieres un helado, las dificultades que se te presentan no te hacen perder la confianza y la esperanza de que el futuro pueda ser mejor. Eres una persona positiva. No permites que en tu corazón haya energías negativas ni miedos.

Galleta:

Si prefieres una galleta, tienes una conexión profunda con la espiritualidad. Valoras los bienes materiales que posees. No permites que tu corazón sea corrompido por deseos egoístas y materialistas. Vives de acuerdo a tu intuición.

