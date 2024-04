Lo siento si llegas a sentir que escribo esta nota con cierta emoción. Pasa que me gustan mucho los perros. Para mí, todos son muy adorables. Puedes llegar a tener momentos inolvidables con ellos. Yo, por ejemplo, recuerdo todo lo que viví con mi Doky, que falleció el año pasado. Pero bueno, regresando a lo que corresponde, te cuento que cuando me percaté de la existencia de este test visual, no dudé en participar en el mismo porque está relacionado a los animales considerados como los mejores amigos del hombre. Realmente, sumarse a la prueba no es nada complicado. Solo tienes que indicar cuál es el can que más te gusta para que de esa manera puedas obtener información sobre el tipo de persona que eres. ¿Debes aprovechar la oportunidad? ¡Por supuesto que sí!

Imagen del test visual

¿Cuántos perros hay en la imagen del test visual? Seis. Todos parecen ser muy juguetones, lo cual es genial. Seguro te es difícil elegir uno. Créeme que lo entiendo. Pasé por lo mismo, pero debes hacerlo. Solo así leerás los resultados de la prueba, que, por cierto, no poseen validez científica, como varios usuarios señalan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis perros. Indica cuál es el que más te gusta. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Perro 1:

Si este es el perro que más te gusta, eres una persona que siempre protege a sus seres queridos. Paras dispuesto(a) a ayudar a tus amigos y familiares.

Perro 2:

Si este es el perro que más te gusta, eres una persona cálida y hospitalaria. Los demás se sienten cómodos con tu compañía.

Perro 3:

Si este es el perro que más te gusta, eres una persona muy compasiva. Escuchas los problemas de los demás y haces lo que está a tu alcance para ayudar a resolverlos.

Perro 4:

Si este es el perro que más te gusta, siempre tratas de ayudar a los demás. Destacas por ser una persona muy generosa. Para ti, es mejor dar que recibir.

Perro 5:

Si este es el perro que más te gusta, resuelves conflictos fácilmente gracias a tu calma y experiencia. Eres una persona pacífica.

Perro 6:

Si este es el perro que más te gusta, eres una persona optimista. Prefieres ver el lado bueno de las cosas. Te rodeas de gente alegre.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

