Todos tenemos una misión en este mundo. Es tiempo que descubras cuál es tu propósito en la vida. Para ello, te presento un test visual que me ha encantado de principio a fin. Con solo elegir uno de los pájaros que están en la imagen de la prueba, accederás a la información indicada al comienzo del párrafo. Pero asegúrate de seleccionar el ave que más te agrade. Ese animal es el único que permitirá que leas algo exacto sobre ti. Dicho ello, toma asiento antes de participar. Es necesario que estés cómodo(a). No te estreses. Ya sabes que no harás nada complicado aquí.

Imagen del test visual

¿Cuántos pájaros hay en la imagen del test visual? Pues cuatro. Todos están parados sobre la rama de un árbol. Una vez que ya hayas elegido uno, anda a la sección de los resultados de la prueba. Ojo que ninguno posee validez científica. Lamento decepcionarte si creías que sí.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra varios pájaros parados sobre la rama de un árbol. Tienes que escoger uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Ave 1:

Si elegiste este pájaro, tienes inteligencia, vocación de liderazgo, honestidad y rectitud. Dicho ello, tu propósito en la vida puede estar vinculado a generar avances en el campo del conocimiento.

Ave 2:

Si escogiste este pájaro, crees en la conexión emocional. Tu propósito en la vida puede estar ligado al terreno afectivo. Tienes que desarrollar la empatía.

Ave 3:

Si elegiste este pájaro, tu propósito en la vida está relacionado a desarrollar tu lado espiritual para motivar a otros a que se conecten con lo divino y a que se sumerjan en sus corazones.

Ave 4:

Si escogiste este pájaro, eres una persona creativa y artística. Tu propósito en la vida será integrar tu vocación con la ayuda de los demás.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

