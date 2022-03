No tengas duda que en esta nota de Depor está el test de personalidad del momento en Facebook y otras redes sociales. Estamos hablando de la prueba viral psicológica que es capaz de indicarte si eres una persona objetiva. Según MDZ Online, para saberlo, debes decir qué viste primero en la imagen.

Ojo que en la ilustración solo hay dos opciones: la tortuga y la liebre. Además, cada alternativa posee un significado distinto. Es por eso que te recalcamos que tienes que responder con honestidad. De lo contrario no descubrirás cómo eres realmente.

Imagen del test viral 2022

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona objetiva. Solo dinos si viste primero la tortuga o la liebre. (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Tortuga:

Si viste primero la tortuga, eres una persona sensible. No eres capaz de tomar decisiones sin dejarte guiar por lo que te dicta el corazón. Eres apacible, cariñoso(a) y empático(a). Te alejas de los conflictos. No te agrada discutir. Destacas por tu fidelidad en todos los vínculos. Tratas a todos los que se cruzan en tu camino de una forma muy amable y amorosa. Si bien te pueden ver como una persona calmada, en tu interior sueles estar como un volcán a punto de erupcionar.

Liebre:

Si viste primero la liebre, eres una persona muy correcta. Es muy raro que te dejes influenciar por el corazón a la hora de elegir. Te caracterizas por tu objetividad al momento de tomar decisiones. Eres responsable y muy comprometido(a). Dices lo que piensas sin filtro. Odias andas con rodeos. Posees una inteligencia brillante. Siempre analizas todo lo que haces. Sabes perfectamente lo que quieres en la vida. No le temas al mañana. Resuelves problemas de una manera muy rápida y práctica.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.