Estás aquí y eso solo significa una cosa: quieres obtener información sobre tu personalidad. Tranquilo(a) porque no es nada malo. El test visual que motivó esta nota consiste en seleccionar una pluma. Apenas hagas eso, recibirás eso que tanto deseas.

Te pido que mires detenidamente la imagen que he colocado líneas más abajo. Y es que aquí solo servirá que elijas la pluma que más haya llamado tu atención. Si escoges una al azar, perderás tu tiempo. Hay usuarios que se arrepintieron de hacer lo que no debían.

Imagen del test visual

¿Cuántas plumas hay en la imagen del test visual? Pues cinco. No son iguales. Solo se parecen. Tómate el tiempo que necesites para quedarte con una. Después no habrá marcha atrás, así que piensa bien. Con respecto a los resultados de la prueba, te indico que han gustado a mucha gente, a pesar de no poseer validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cinco plumas. Debes escoger una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Pluma 1:

Si escogiste esta pluma, disfrutas ayudar a los demás. Jamás dices “no”. Tienes un alma noble. Eres una persona cariñosa, amable, pacífica y tranquila. No te genera problema relacionarte con los demás.

Pluma 2:

Si elegiste esta pluma, aprendes muy rápido. Te adaptas fácilmente. Eres una persona hábil, tenaz y perfeccionista. Te gusta pasar tiempo con amigos, pero también solo(a).

Pluma 3:

Si escogiste esta pluma, te levantas fácilmente cuando te caes. Siempre vas tras tus metas y sueños. No tienes miedo al fracaso. Eres una persona arriesgada y aventurera. La independencia es lo tuyo.

Pluma 4:

Si elegiste esta pluma, posees una gran imaginación. Eres una persona con carácter fuerte. Sabes cómo afrontar los problemas. Te encanta la perfección y por eso te exiges mucho.

Pluma 5:

Si escogiste esta pluma, a veces no confías en tus habilidades. Le temes al fracaso, a pesar de ser una persona muy creativa y poseer una gran imaginación. Tienes una especial sensibilidad al detalle. Siempre quieres dar lo mejor de ti porque eres perfeccionista.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

